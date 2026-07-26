(ANSA) - VENEZIA, 26 LUG - Si è conclusa oggi la sperimentazione 2026 del contributo di accesso al centro storico di Venezia, iniziato il 3 aprile scorso e durata 60 giornate, corrispondenti a tutti i weekend più le settimane tra fine aprile e inizio maggio, e quella a inizio giugno.

In base ai dati provvisori disponibili, riferiti oggi dal Comune di Venezia, sono stati superati i 5 milioni di euro di incasso e 650.000 voucher a pagamento emessi.

Tra gli elementi che emergono da una prima analisi vi sono alcuni segnali di attenuazione dei picchi di affluenza nelle giornate più critiche, un dato che sarà approfondito nell'ambito della relazione conclusiva sulla sperimentazione. I risultati definitivi e il confronto storico saranno illustrati all'inizio della prossima settimana. (ANSA).

