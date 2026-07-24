(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 24 LUG - Una retrospettiva dedicata a uno dei principali interpreti del mosaico contemporaneo italiano, Bruno Zenobio, sarà il cuore di 'Art in Act', progetto culturale promosso dalla Fondazione Cingoli che, giunto alla tredicesima edizione, quest'anno a Roseto degli Abruzzi è dedicato al mosaico come linguaggio capace di mettere in dialogo memoria e contemporaneità, proponendo mostre, premi e progetti finalizzata alla valorizzazione dell'arte musiva. "Art in Act", con la mostra "Bruno Zenobio. Mosaici in 4D", prende il via il 24 luglio, alle 18, a Villa Paris, nella cittadina costiera in provincia di Teramo.

L'esposizione ripercorre l'evoluzione artistica di Zenobio, affiancata dalla presentazione di un catalogo antologico curato dalla storica dell'arte Linda Kniffitz, dedicato alle sue opere pubbliche e private. Spazio anche alla valorizzazione dei giovani artisti con il Premio GAeM - Giovani Artisti e Mosaico, curato da Sabina Ghinassi e Antonio Rocca. Il concorso, articolato nelle sezioni dedicate al mosaico tradizionale e ai linguaggi sperimentali, punta a favorire il confronto tra nuovi talenti, critica e istituzioni culturali.

La rassegna ospiterà inoltre una documentazione fotografica dei mosaici della domus romana di via Sant'Antonio a Teramo, rinvenuti nel 2023, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell'Aquila e Teramo. Completa la rassegna la seconda edizione di "Senza Cornice", progetto della Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova, che utilizza il mosaico come strumento di inclusione sociale e crescita personale.

"Art in Act rappresenta la sintesi della visione culturale della Fondazione Cingoli - afferma il direttore artistico, Andrea Cingoli -. In questa edizione si propone un viaggio nel mosaico, come linguaggio capace di attraversare epoche e culture, mettendo in relazione memoria storica e sperimentazione contemporanea, grandi maestri e giovani artisti".

La manifestazione si svolge con l'Alto Patronato della presidenza del Consiglio dei ministri e il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Roseto degli Abruzzi.

(ANSA).

