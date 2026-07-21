L'estate della Toscana del vino si accende con l'edizione 2026 di Calici di stelle, presentata oggi nella sede della Regione a Firenze.

Dal 24 luglio al 16 agosto oltre 50 eventi in tutta la regione con circa 30 cantine e nove comuni coinvolti: Castellina in Chianti, Castiglione d'Orcia, Montepulciano, Poggibonsi e Rapolano Terme (Siena), Pitigliano (Grosseto), Suvereto (Livorno), Certaldo e Vinci (Firenze).

Le cantine aderenti proporranno degustazioni guidate e cene in vigna, aperitivi al tramonto ai picnic tra i filari, fino alle visite serali in cantina e nei vigneti. Elemento centrale dell'edizione sarà il cielo d'estate: cantine affiancheranno alle degustazioni l'osservazione astronomica, grazie alla collaborazione con gli astrofili e momenti dedicati alle stelle cadenti.

"La vocazione naturale del modello toscano - afferma l'assessore al turismo Leonardo Marras - è quella di saper combinare i naturali elementi di attrattività del territorio e la capacità delle aziende di intervenire direttamente sulla produzione vinicola accompagnando l'evoluzione della domanda e tenendo conto delle sue specificità e delle diverse opportunità offerte dai mercati".

L'enoturismo, sottolinea Donatella Cinelli Colombini direttrice del Centro studi enoturistici e oleturistici sorto all'interno nell'Università Lumsa, "è un'autostrada per l'export", ricordando che "l'enoturismo toscano è quello più avanzato in Italia, il 66% delle imprese ha più della metà di visitatori stranieri, che sono quelli che spendono di più. E mostrano di apprezzare molto le cantine familiari, quelle in cui è a contatto diretto col produttore che gli fa vedere come si produce il vino e gli trasmette la sua passione,". Nel 2026 sono diminuite le presenze Usa, mentre sempre dall'America si registra una crescita di quelle brasiliane.

Per Anastasia Mancini, presidente del Movimento turismo del vino Toscana, "Calici di Stelle rappresenta una delle occasioni più efficaci per raccontare la Toscana del vino nella sua dimensione più autentica, cioè come sistema di accoglienza, cultura, paesaggio e relazioni".

