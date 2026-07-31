(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - Sarà dedicata al tema dell'abitare la 21/a edizione di 'Con-vivere', il festival in programma a Carrara (Massa Carrara) dal 10 al 13 settembre, fondato da Remo Bodei e promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara con la direzione di Emanuela Mazzi.

Tanti gli ospiti della rassegna, presentata oggi a Firenze: filosofi, urbanisti, poeti, giornalisti e musicisti, da Stefano Bartezzaghi a Lara Boella da Sarah Gainsforth a Walter Veltroni, fino a Sabina Guzzanti e Raphael Gualazzi. Un festival diffuso: conferenze, spettacoli, laboratori, tutti a ingresso libero, in oltre 20 spazi cittadini. Tre le 'piste tematiche': 'Ripensare gli spazi: la casa e la città'; 'Custodire il futuri: il pianeta' e infine 'La cura come linguaggio dell'abitare'.

Ad aprire il cartellone la consulente scientifica Elena Granata, quindi il pediatra Riccardo Bosi impegnato in contesti di marginalità, migrazione e vulnerabilità minorile e la giornalista Sarah Gainsforth con una riflessione sulla crisi abitativa. Tra gli altri protagonisti di incontri e conferenze, le filosofe Laura Boella e Anna Lazzarini (11), l'economista Stefano Zamagni, il filosofo morale Simone Pollo, il semiologo Stefano Bartezzaghi insieme alla biologa marina Mariasole Bianco (12), la poetessa Beatrice Zerbini e il filosofo Stefano Laffi (13). Spazio anche a spettacoli e musica nel programma serale: Sabina Guzzanti e Irene Fornaciari & Tre Groove Aviators (il 10); lo spettacolo di Paolo Colombo con i disegni dal vivo di Michele Tranquillini e Walter Veltroni che racconta gli anni '60 accompagnato al piano da Gabriele Rossi (11); il duetto tra Ema Stokholma e Gino Castaldo e il concerto di Michele Bravi (12), poi il gran finale il 13 con Raphael Gualazzi.

"Il festival fondato da Remo Bodei continua in questi anni a parlare di attualità - dice l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti -. Abitare non è solo occupare uno spazio, ma è come lo si fa, quindi anche la consapevolezza, ad esempio sui temi ambientali". "Quello dell'abitare è un tema urgente e necessario - aggiunge l'assessora comunale alla cultura, Gea Dazzi - Carrara è tutta un cantiere, per cui credo possa essere di ispirazione per chi amministra la città". (ANSA).

