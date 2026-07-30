(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Con il lancio del manifesto ispirato a "Una giornata particolare", in cui Sofia Loren e Marcello Mastroianni si ritrovano a piegare il lenzuolo ai piedi di una scalinata di spighe, in un'immagine di controra del fotoreporter Giacomo Garzya, si avvicina il "Cilento Fest - Cinema e Borghi", la cui quinta edizione si terrà dal 18 al 21 agosto nel borgo di Perito.

Il parterre vedrà la partecipazione di Nando Paone, Elena Radonicich, Giovanni Esposito, Franco Micalizzi, Silvia Scola, Vera Dragone, Marcello Napoli, Paolo Speranza, Fabio Massimo Capogrosso, Alberto Palmiero, Maurizio Fiume, Luca Dal Canto, Andrea Balestri.

Festival del cinema nazionale e internazionale legato al racconto e alla valorizzazione dei paesi e delle aree interne, il Cilento Fest propone quattro giorni di proiezioni, spettacoli, presentazioni di libri, cinetalk, dj set, visite guidate e iniziative nel segno del "cibo dell'anima". La direzione è di Max De Francesco, l'organizzazione è della società di editoria e produzione Iuppiter e dell'associazione culturale I Disinvolti, presieduta da Francesca Romana Cirillo.

Il comitato artistico è formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall'attore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

La quinta edizione, le cui serate saranno presentate dalla giornalista e co-fondatrice di Iuppiter Laura Cocozza e dal giornalista Espedito Pistone, parte il 18 agosto con l'anteprima nazionale del documentario "Isola. Luoghi e miti di Alfonso Gatto", scritto da Maurizio Fiume, diretto da Marcello Napoli, con Yari Gugliucci, opera che ricorda la poetica e la vita dell'intellettuale salernitano a 50 anni dalla scomparsa. A seguire il tributo a Ettore Scola con la proiezione del film "Una giornata particolare" e il cinetalk "Che strano chiamarsi Ettore" che vedrà la partecipazione della sceneggiatrice e regista Silvia Scola e del giornalista Paolo Speranza.

Tra le iniziative in programma nel segno di Scola c'è l'uscita del pamphlet "Codice Scola - Tre film per capirne la grandezza", a cura di Gianluca Arcopinto, quarto numero della collana "cinema e borghi" edita da Iuppiter. (ANSA).

