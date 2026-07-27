(ANSA) - SENIGALLIA, 27 LUG - Si alza il sipario sulla 26/a edizione del Summer Jamboree di Senigallia, il festival internazionale dedicato alla cultura dell'America anni '40 e '50 che attira spettatori appassionati di rock'n'roll, swing e rockabilly da tutto il mondo. Dal 31 luglio al 9 agosto la spiaggia di velluto diventerà palcoscenico per tanti concerti, tra questi quattro esclusive italiane e due anteprime europee.

Quest'anno il festival è dedicato a Chuck Berry (autore tra gli altri del brano Johnny B. Goode), padre della chitarra rock and roll, che avrebbe compiuto quest'anno cento anni, omaggiato da Geno and His Rockin' Dudes. Al Summer Jamboree leggende della musica, come Albert Lee, chitarrista vincitore di vari Grammy, accanto a talenti emergenti e poi esclusive come il concerto della cantante americana Gina Haley; a Senigallia anche il quintetto inglese The Extraordinaries, che combina armonie a cappella e passi di danza, il chitarrista Sean 'Mack' Mc Donald, il chitarrista Jad Tariq, attualmente in tour con Bob Dylan, il cantante Les Greene, la voce di Little Richard nel film "Elvis" e Hot Combo feat Paolo Fioretti. Il pubblico potrà anche applaudire Greg, Max Paiella & The Jolly Rockers.

Non solo concerti, il festival è anche lezioni di ballo con campioni internazionali, feste e il Rockin' Village Vintage Market in piazza Manni e del Duca, quest'anno aperto anche al mattino. Senigallia sarà pacificamente invasa da band, ballerini, performer di burlesque, che si esibiranno sul palco di Piazza Garibaldi; da non perdere anche i dopofestival danzanti alla Rotonda a mare, la gara di ballo per coppie, l'Hawaiian Beach e il Motordrome in piazza Simoncelli. Partner etico dell'iniziativa è la Lega del Filo d'Oro.

Il festival è stato presentato questa mattina nella sede della Regione Marche alla presenza di Giacomo Bugaro, assessore regionale alle attività produttive, Francesco Baldelli, assessore regionale alla viabilità, Corrado Canafoglia, consigliere regionale e Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia.

Presenti anche gli organizzatori, Alessandro Piccinini e Angelo Di Liberto che hanno ricordato che "il Summer Jamboree è una festa, una festa di tutti, anche per coloro che non sono appassionati del genere. La gente vive la città e si diverte".

La Regione Marche e Trenitalia mettono a disposizione treni speciali straordinari nei due weekend di festival, in particolare sabato primo agosto, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto dopo le una di notte per consentire ai visitatori di rientrare comodamente al termine delle serate da Senigallia a San Benedetto del Tronto. (ANSA).

