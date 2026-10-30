(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Riscoprire l'Italia attraverso ciò che ha indossato nei secoli tra abiti, tessuti e ricami tramandati di generazione in generazione, perché dietro ogni vestito si nasconde una storia e dietro ogni tradizione c'è una comunità che continua a mantenerla viva. È il patrimonio fatto di antichi mestieri, tradizioni popolari e identità locali che torna protagonista con la seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, promossa dal ministero del Turismo e che quest'anno si trasforma in una festa diffusa, capace di coinvolgere borghi, musei e botteghe artigiane.

Il calendario unico nazionale 'L'Italia vestita di storia', pubblicato sul portale Italia.it, raccoglierà gli appuntamenti organizzati nei territori, offrendo a tutti l'opportunità di scoprire un patrimonio culturale spesso poco conosciuto. Dal costume tradizionale sardo agli abiti delle comunità arbëreshë, dalle eleganti fogge della Serenissima ai costumi siciliani, ogni territorio custodisce un modo particolare di raccontare il proprio passato. L'obiettivo è trasformare gli abiti da semplici testimonianze storiche in strumenti di valorizzazione turistica, capaci di attirare visitatori anche lontano dai circuiti più frequentati, mappare e promuovere la diversità regionale.

Dall'11 novembre all'11 dicembre Comuni, Pro Loco, musei e associazioni culturali potranno organizzare eventi dedicati agli abiti storici locali; il programma potrà comprendere sfilate e cortei in costume, vestizioni pubbliche accompagnate dal racconto dei simboli e delle tradizioni, esposizioni nei palazzi storici, laboratori di ricamo e tessitura, incontri con maestri sarti e attività rivolte alle scuole. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento diretto dei visitatori, che potranno partecipare a esperienze come i workshop 'Cuci il tuo pezzo di storia', entrando in contatto con le tecniche artigianali e i saperi tramandati nel tempo.

Nel fine settimana del 14 e 15 novembre i territori aderenti potranno inoltre organizzare cortei storici, trasformando piazze e centri antichi in scenari viventi della memoria locale. È un modo per sostenere il turismo culturale e lento, valorizzare i piccoli borghi e le aree interne e contribuire alla conservazione di mestieri e conoscenze che rischiano di scomparire. Le candidature al 'Calendario' sono aperte fino al 9 novembre ed entro la stessa data sarà possibile inviare al ministero fotografie e video per arricchire il catalogo online degli abiti storici. (ANSA).

