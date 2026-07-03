(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 03 LUG - Le luci dai colori tenui che illuminano Decumani e domus accoglieranno il pubblico, la sera del 3 luglio, alla nona edizione de 'I Venerdì di Ercolano', la rassegna che trasforma il Parco archeologico di Ercolano in un palcoscenico a cielo aperto per tutta l'estate.

Musica dal vivo, danza e illuminazione scenografica animeranno le rovine dell'antica città, sito patrimonio dell'Unesco, offrendo al pubblico la possibilità di attraversare il sito archeologico e assistere alle performance.

Il filo conduttore dell'edizione 2026 è 'Amore e Guerra', tema che indaga il legame tra eros e conflitto attraverso sette spettacoli distribuiti in diversi punti del Parco. "Un tema presente nell'antichità ma che fa parte anche del nostro contemporaneo: richiamare tematiche e spunti filosofici attuali, presenti anche in autori antichi e nell'arte dell'antichità, è una cosa quanto mai calata nei giorni d'oggi" ha detto la direttrice del Parco archeologico, Federica Colaiacomo, nell'anteprima per la stampa. "Mi auguro che i visitatori vedranno il fascino delle architetture delle domus e delle strade di Ercolano, illuminate da suggestive scenografie luminose, insieme alle nuove aperture che faremo pian piano: da poco è aperto il Calcidicum. E, naturalmente, ad arricchire queste suggestive scenografie contribuiranno tre spettacoli di danza, due di musica e due spettacoli teatrali, che richiamano, a vario titolo, proprio il tema di Amore e Guerra — filo conduttore anche degli Ozi di Ercole, in programma il 10, 11 e 12 settembre".

"Il tema 'Amore e Guerra' lo abbiamo scelto anche per gli eventi di questi tempi, ed è declinato in vari modi. Nei venerdì ci saranno performance artistiche, di teatro, danza e musica, che parleranno in diversi modi di questo complesso e profondo legame tra amore e guerra" ha aggiunto la funzionaria archeologa Maricarmen Pepe. Tra i riferimenti letterari richiamati dagli organizzatori figurano Lucrezio, che nel 'De rerum natura' descrive il rapporto amoroso richiamando la guerra, Kleist, che nella Pentesilea collega baci e morsi, e Tucidide, che raccontò la spedizione ateniese in Sicilia come una vera e propria passione collettiva.

Sul fronte del teatro, la compagnia Casa del Contemporaneo, per la regia di Alfonso Postiglione, porta in scena "Pentesilea vs Achille - Che l'amore trafigga la morte", che rievoca lo scontro tra la regina delle Amazzoni e l'eroe greco nell'ultimo anno della guerra di Troia, intrecciato a due interviste immaginarie condotte da inviati di guerra contemporanei. La danza è affidata alla Cornelia Dance Company con "Polis/Polemos - La guerra tra mito e storia", tre coreografie ispirate al pensiero di Simone Weil che ripercorrono la formazione del corpo militare, il duello mitico tra Ercole e il dio fiume Acheloo e la dissoluzione della dimensione eroica dell'uomo in guerra.

Per la musica, l'Associazione OTP - obeče teatro project presenta "Intermezzi nella Casa di Telefo - Voci sotto la cenere", spettacolo narrativo che anima la Casa del Rilievo di Telefo con le storie di tre personaggi senza tempo segnati dalla guerra. Sul palco anche il duo formato da Massimo Cordovani e Mario Di Bonito, che tra voce, chitarra e percussioni propone brani originali in dialogo con l'archeologia del sito.

L'anteprima riservata alla stampa ha visto la partecipazione di gruppi di cittadini ercolanesi, nel segno di un legame che connette la città antica con quella moderna. E che, ci si augura, richiamerà anche flussi di turisti che in questi giorni ne affollano le strade. "Siamo al lavoro, sin dai primi giorni della mia amministrazione, per dare al turismo l'importanza che merita: per quanto ci riguarda il turismo è la leva principale per lo sviluppo economico, sociale e culturale di questa città che vogliamo rendere sempre più bella e accogliente" ha aggiunto la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia. Il calendario prevede appuntamenti ogni venerdì sera: dopo l'apertura del 3 luglio, la rassegna prosegue il 10, 17, 24 e 31 luglio e il 7 agosto, con una data ulteriore sabato 26 settembre. (ANSA).

