(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Da Cavasso Nuovo, per scoprire i prodotti del territorio come la cipolla rossa, alla Fiera di San Simone di Codroipo e alla mostra-mercato del Formaggio di Gemona del Friuli, passando per Venzone e Redipuglia. Sono cinque le fermate dei "Centoporte" che tra ottobre e novembre accompagneranno i passeggeri tra sapori autunnali, musei e ville, monumenti ed eventi storici. Lo rende noto PromoTurismoFVG.

Domenica 4 ottobre il Treno Sapori d'Autunno da Gorizia a Cavasso Nuovo porterà i viaggiatori alla "Festa d'autunno 2026" - 12° Edizione Festa Cipolla Rossa e Zucca, presidio Slow Food: piatti, musica, arte e cultura. Domenica 18 ottobre il Treno Fiera di San Simone partirà da Trieste per Codroipo e la sua fiera, kermesse tra eccellenze enogastronomiche, prodotti del territorio, associazioni e pro loco. Ultimo appuntamento del mese, domenica 25 ottobre, il Treno alla scoperta di Venzone con partenza da Treviso per scoprire il patrimonio artistico-culturale e la tecnica dell'anastilosi (ricostruzione di edifici mediante la ricomposizione, con pezzi originali, delle strutture). Mercoledì 4 novembre il Treno della Grande Guerra arriva da Trieste al Sacrario di Redipuglia per rendere omaggio a tutti i soldati caduti durante il primo conflitto mondiale. Al termine delle visite guidate è previsto il rancio del soldato. Domenica 8 novembre con il Treno del Formaggio da Sacile si arriva a Gemona del Friuli per "Gemona, formaggio ...

e dintorni". L'iniziativa è promossa dalla Regione Fvg con FS Treni turistici italiani e il supporto tecnico-operativo di PromoTurismoFVG.

I treni consentono di portare bicicletta. Nell'ambito delle 38 corse del 2026, attenzione è stata riservata all'anniversario dei 50 anni dal terremoto del Friuli ed a Pordenone, nel 2027 Capitale italiana della Cultura. Il biglietto per l'andata e ritorno sui treni a locomotiva elettrica o diesel è di 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini; per i treni con locomotiva a vapore, il prezzo per adulti è 15 euro e di 7,50 euro per i bambini. La capacità massima del treno storico è di 250 passeggeri. (ANSA).

