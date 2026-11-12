di Laura Valentini (ANSA) - ROMA, 12 NOV - Tre mostre diverse prendono il via dal 13 novembre al Maxxi che si conferma in tal modo "un museo aperto al dialogo tra i linguaggi, capace di accogliere nei suoi spazi prospettive ed esperienze artistiche differenti": a indicare il trait d'union dei nuovi progetti è la presidente della Fondazione Maxxi Maria Emanuela Bruni nella preview delle esposizioni che comprendono quella dedicata all'artista iraniana Shirin Neshat , 'Do U Dare!', la mostra su Gordon Matta-Clark, 'Not the Work… The Worker', e 'Ordinare il mondo. L'Archivio di Nanda Lanfranco' che si avvale delle foto cedute dagli eredi in comodato d'uso al Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Che in questo modo, osserva Bruni "apre le sue porte a tre modi di abitare il mondo: attraverso lo sguardo critico sull'architettura e sul lavoro; attraverso la forza delle immagini e la responsabilità della memoria; attraverso la cura paziente con cui un archivio può restituire ordine, senso e futuro al passato". Nel caso di Shirin Neshat, spiega il curatore di 'Do U dare!' Bartolomeo Pietromarchi, "con la conformazione dello spazio del Maxxi abbiamo voluto sottolineare l'aspetto multidisciplinare dell'arte di Neshat che mette insieme diversi linguaggi" a partire da una trilogia cinematografica e una serie di fotografie prodotte tra il 2025 e 2026 con al centro la vicenda reale di Nasim Aghdam: la donna iraniana emigrata negli Stati Uniti aveva trovato nella produzione di video per YouTube uno strumento di espressione personale e riconoscimento sociale; quando la piattaforma la esclude la giovane nel 2018 apre il fuoco nella sede di YouTube in California, ferendo tre persone prima di togliersi la vita.

"Al di là della cronaca ho voluto esplorare le emozioni e la dimensione politica; è la storia di un essere umano" afferma l'artista che da anni vive e lavora a New York e nella sua produzione di frequente si sofferma sui temi dell'esilio, della solitudine, del bisogno di appartenenza e sulle forme di controllo esercitate dalla società contemporanea in particolare da quella statunitense.

La mostra su Gordon Matta-Clark (New York, 1943-1978), che proseguirà sino al 28 febbraio 2027, curata da Francesco Stocchi con Jessamyn Fiore, propone il ritratto di uno degli artisti più radicali della sua generazione che si forma come architetto ma poi sceglie l'arte quale strumento per indagare il mondo dell'architettura e i modi in cui condividiamo lo spazio.

È noto soprattutto per i suoi building cuts: tagli e aperture praticati in edifici destinati alla demolizione. "Ha una vita breve - spiega Stocchi - che si svolge nella New York degli anni 70 dove la commistione fra le arti è qualcosa di naturale. Era solito documentare le proprie azioni quindi abbiamo lavorato per evocarlo anche perché i suoi interrogativi sono ancora attuali, dal verde in città alla crisi degli affitti. I suoi tagli non possono che ricordare quelli di Lucio Fontana che li usava come strumento di conoscenza".

Tra due delle nuove mostre del Maxxi c'è un sottile legame: Gordon Matta-Clark ha legato il suo nome alla città di Genova attraverso un celebre progetto del 1973, A W-Hole House, intervenendo per la prima volta su un intero edificio residenziale. E Nanda Lanfranco nasce a Genova nel 1935 ed è lì che incontra nei primi anni '70 Germano Celant tramite il quale entra in contatto con il mondo dell'arte contemporanea, uno dei temi della sua ricerca. Pur mantenendosi sempre lontana dai riflettori, Lanfranco ha infatti documentato ricerche ed eventi cruciali della scena artistica internazionale, costruendo un archivio che, spiega la curatrice della mostra Lara Conte, "non è da considerare una visione fissa ma in movimento che ne risemantizza il senso". (ANSA).

