(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 NOV - Tutto pronto ad Assisi per il primo festival diffuso e itinerante della musica gospel, in programma il 6 novembre, dalle 15 alle 17, fra vicoli, piazze e angoli caratteristici del centro storico. Un progetto artistico e culturale "unico", promosso dal Comune, in collaborazione Alma Music Project e Zona Franca, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

L'iniziativa s'intitola "Assisi One World Gospel" e coinvolgerà 30 formazioni gospel provenienti da diverse realtà italiane, europee e americane, 400 voci e 30 piazze. Ogni coro porterà la propria voce in un punto caratteristico, i visitatori saranno guidati da un luogo all'altro dalla forza travolgente delle voci, vivendo la musica come parte integrante del paesaggio urbano.

Le principali location interessate - annuncia il Comune di Assisi - sono la piazza inferiore Basilica di san Francesco, sagrato abbazia di san Pietro, piazza Santa Chiara, piazza San Rufino, piazza della Chiesa Nuova, piazzetta Verdi, santuario della Spogliazione, belvedere in via Fontebella, Porta Nuova, via Montecavallo, piazzetta Santa Margherita, atrio Palazzo Monte Frumentario (via san Francesco), cortile chiesa di San Giacomo de Muro Rupto, via Cristotani e chiesa di san Leonardo, Istituto Serafico di Assisi, via Porta Perlici, piazza del Comune.

Accanto a questi luoghi, verranno interessati anche altri punti caratteristici lungo il tragitto.

Le formazioni musicali coinvolte sono Gospel Connection Mass Choir (Europa, Stati Uniti, Italia, 300 coristi); Blue Note & Cervia Gospel Choirs (special guest Eleonora Vecchio); Gospel Sound Machine (Chieti); Spirit Gospel Choir (Piacenza); Sizohambra Gospel Choir (Genova); The Original Newport Gospel Choir (Pescara); Elisa Benvenuto solo singer (Assisi); The Colours of Freedom (Bagnacavallo); Perugia Community Gospel Choir; Isernia Gospel Choir; Giusy e Ilaria solo singer (Milano); Blue Note Gospel Choir (Torino); Coro d'Altrocanto (Salerno); Cervia Gospel Soul; Happy Days Group (Verona); Chorus Life (Torino); Seraphims Gospel Choir (Sondrio).

Il clou della manifestazione sarà alle 16 in piazza del Comune, davanti al tempio di Minerva: accompagnati dal rintocco delle campane delle chiese, tutti i gruppi convergeranno nel cuore della città, disponendosi in un grande cerchio. Accolto in una sorta di abbraccio collettivo, il pubblico non si limiterà soltanto ad ascoltare, ma potrà cantare insieme ai coristi in un happening finale: l'effetto sarà quello di un unico inno di pace, gioia e speranza.

Cittadini e visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva "unica", all'insegna dei valori francescani della pace, del dialogo e della fraternità, nel cuore dell'ottavo centenario francescano.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.gospelconnection.it/assisioneworldgospel. (ANSA).

