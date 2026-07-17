(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Trasimeno Blues Festival raggiunge nel 2026 un traguardo importante: il trentesimo anniversario di una manifestazione che, dal 18 al 26 luglio, tornerà ad animare i borghi affacciati sul Lago Trasimeno con un cartellone che conferma la sua vocazione internazionale e il suo profondo legame con il territorio.

In tre decenni il festival si è affermato come uno degli appuntamenti più autorevoli dedicati al Blues in Italia - sottolineano gli organizzatori -, distinguendosi per una formula itinerante capace di trasformare piazze, rocche medievali, parchi e luoghi di grande valore paesaggistico in suggestivi palcoscenici a cielo aperto.

Il festival prenderà il via il 18 a Passignano sul Trasimeno, dove tutto ebbe inizio nel 1996, con il concerto gratuito della cantante americana Lakeetra Knowles, artista capace di rappresentare al meglio l'anima più autentica del Soul contemporaneo. Sul palco del Trasimeno sarà accompagnata da una formazione composta da alcuni fra i più apprezzati musicisti italiani della scena Blues e Soul, impreziosita dalla presenza del chitarrista Roberto Morbioli, storico protagonista del festival.

Già esauriti, invece, i posti per l'evento "Roots & Blues" del 19 luglio alla Cantina Cenci di San Biagio della Valle, una reunion di artisti, musicisti e amici che hanno contribuito a costruire l'identità della manifestazione. Il festival riprenderà mercoledì 22 luglio a Panicale con Alberto Visentin, autentica rivelazione della scorsa edizione.

Giovedì 23 luglio Castiglione del Lago ospiterà il concerto dei Gloria & The Doctors, progetto capace di fondere Blues, New Orleans sound e Soul in una proposta originale e contemporanea.

Il loro concerto, gratuito, avrà luogo alle ore 21.30 in piazza Mazzini. Venerdì 24 luglio nel tardo pomeriggio piazza Mazzini accoglierà gli I Shot A Man, mentre in serata la Rocca Medievale farà da cornice al ritorno della Treves Blues Band. Sabato 25 luglio il festival continuerà a Castiglione del Lago con Manara Blues nel pomeriggio e con uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dell'intera rassegna: il concerto di Vieux Farka Touré alla Rocca Medievale. Gran finale domenica 26 luglio a Spina, nel comune di Marsciano. Dopo l'esibizione dei Fabulous Heads, il festival si concluderà con JJ Thames & Luca Giordano Band, incontro fra una delle voci più autorevoli del Blues americano contemporaneo e uno dei chitarristi italiani maggiormente apprezzati a livello internazionale. (ANSA).

