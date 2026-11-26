(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Nasce un nuovo sistema di certificazione indipendente per gli hotel, basato su quasi 900 parametri di valutazione e verifiche sul campo. Passare dall'accessibilità dichiarata a quella verificata è infatti l'obiettivo dell'accordo siglato da World4All, startup innovativa specializzata nell'accessibilità, e Dream&Charme, Organismo di Certificazione internazionale specializzato e accreditato da Accredia per la sostenibilità nel settore dell'hospitality e del turismo. L'iniziativa punta a rendere più affidabili e confrontabili le informazioni sulle caratteristiche delle strutture ricettive e si inserisce in un comparto che in Italia vale 9,8 miliardi di euro.

A delineare la dimensione del mercato è il Rapporto Isitt sul turismo accessibile 2026, basato sulle analisi di Srm, secondo cui il comparto in Italia rappresenta un potenziale di circa 9 milioni di arrivi e 38,6 milioni di presenze, pari all'8,3% delle presenze turistiche nazionali. Dall'indagine su 1.000 imprese alberghiere indipendenti emerge tuttavia che solo il 23,4% ha già avviato investimenti o dispone di un'offerta dedicata al turismo accessibile.

Il peso del comparto è destinato a confrontarsi anche con l'evoluzione demografica. Secondo l'Istat, al 1° gennaio 2026 gli over 65 rappresentavano il 25,1% della popolazione italiana, mentre nel 2025 il 22,7% della popolazione residente in famiglia dichiarava limitazioni, gravi o non gravi, nelle attività quotidiane.

"L'accessibilità sta diventando un elemento sempre più importante - dichiara Giorgio Caire di Lauzet, Ceo di Dream&Charme -. Per le strutture ricettive, la sfida è passare dalle dichiarazioni a criteri oggettivi e verificabili, attraverso processi di certificazione rigorosi e indipendenti".

"Le strutture ricettive - commenta Marvin Milanese, Ceo e co-fondatore di World4All - devono essere in grado di rispondere a una platea di ospiti sempre più diversificata, ripensando non soltanto gli spazi, ma anche i servizi e le modalità di accoglienza. Per questo servono informazioni affidabili, verifiche oggettive e personale preparato". Su quest'ultimo fronte, l'accordo prevede la possibilità di svolgere percorsi formativi della W4A Academy alle strutture ricettive, a partire dai corsi Manager4All, destinato ai C-Level e Accoglienza4All rivolto a tutto il personale. (ANSA).

