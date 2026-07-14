(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - Una guida per scoprire come arrivare senza auto, utilizzando solo mezzi pubblici, nei 32 borghi nelle cinque province marchigiane certificati tra i più belli d'Italia, per un turismo lento e sostenibile. E' il nuovo progetto editoriale dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" che propone itinerari 'green' e informazioni su luoghi da visitare grazie agli autori: Jake Carson, inglese e insegnante d'inglese, content creator e ambasciatore dell'Associazione, che ha viaggiato in lungo in largo per l'Italia, visitando anche le 32 perle nelle Marche; e Mariangela Albertini, da anni impegnata a Gradara nella promozione del territorio Il volume ("Come scoprire i borghi più belli d'Italia nelle Marche senza auto. In viaggio con Jake Carson"), edito da Giaconi Editore, è stato presentato a Palazzo delle Marche con il presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, i rappresentanti dell'associazione, tra cui la presidente de I Borghi più belli d'Italia delle Marche, gli autori e l'editore Simone Giaconi. La pubblicazione è dedicata a Livio Scattolini, ex sindaco di Corinaldo, già vice residente e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione, morto nel 2024 a 67 anni.

"Questo libro - ha detto Pasqui - non si limita a descrivere luoghi bellissimi, propone un modo diverso di guardarli e di raggiungerli. E' una guida per un turismo senza fretta, che rispetta l'ambiente, la natura, il territorio, che riesce ad assaporare i valori e le tradizioni tramandate, la storia, il paesaggio, l'architettura, i dialetti. Racconta una regione che può essere esplorata in modo sostenibile, entrando nei borghi per provare a viverli e a comprenderne le comunità. Questa guida - conclude - è una conferma di quanto questa ricchezza unica possa diventare un volano economico e sociale nel mondo".

Nata nel 2002 all'interno della consulta del turismo dell'Anci, "I Borghi più belli d'Italia" conta oggi 360 siti e le Marche sono state le prime, nel 2015, a costituire un proprio comitato regionale: sono la prima regione d'Italia per borghi più belli certificati a pari merito con l'Umbria.

"Nel libro - spiega la presidente Varani - si unisce la bellezza a una visione di futuro necessaria, propone un modo di viaggiare dalla costa all'entroterra, da Nord a Sud, sensibile, meditato, attento alla cura e alla tutela del patrimonio".

Sviluppato in 165 pagine, con schede di ciascun borgo suddivise per provincia, in italiano e in inglese, il vademecum nasce dall'incontro tra i due autori. Sono intervenuti per l'Associazione anche Amato Mercuri, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, e Sabrina Virgili, del consiglio direttivo Borghi Marche.

In un messaggio video, Jake Carson ha raccontato il suo percorso in Italia dove è arrivato nel 2015: ha viaggiato in tutte le regioni dello stivale, con l'eccezione di Sicilia e Sardegna, e si è innamorato dei borghi italiani. "Viaggio solo con i mezzi pubblici, - ha spiegato - per vivere i luoghi con calma e senza fretta. E' possibile visitare in questi borghi senza auto. Il libro vuole anche stimolare una riflessione su come si può viaggiare in maniera più sostenibile". (ANSA).

