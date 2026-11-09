Il turismo queer torna a misurare la febbre dei diritti nel Vecchio Continente, accendendo i riflettori su tre fronti: i bias dell'intelligenza artificiale, le nuove geografie della sicurezza e le zone d'ombra del business travel. Si è aperta così a Roma, nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la quarta edizione degli Stati Generali Europei del Turismo Lgbtq+, il vertice continentale promosso da Elta (European Lgbtq+ Travel Alliance) in partnership con Roma Capitale e con i patrocini istituzionali del Parlamento Europeo e di Federturismo Confindustria.

Se l'Europa si conferma l'area più sicura al mondo per i viaggiatori queer, con una media dei diritti che tocca il 43% (+2,75% sul 2025) e sale al 52% nell'Unione Europea, guidata dalla Spagna (88,7%) e da Malta, l'Italia sprofonda al 36° posto su 49 nazioni analizzate dalla Rainbow Map 2026 di Ilga-Europe, perdendo un'ulteriore posizione e fermandosi a un 24,11%. Una frattura profonda che si ripercuote direttamente sulla mobilità professionale: i dati presentati al vertice rivelano che solo il 50% dei lavoratori Lgbtq+ si sente a proprio agio in trasferta, il 23% vive stati d'ansia costanti e quasi il 45% è costretto a nascondere la propria identità per ragioni di sicurezza.

Un'emergenza non più tollerabile, sottolineata con forza da Giovanna Ceccherini, Sales Manager di Sonders & Beach: "Si tratta di un'emergenza che non possiamo ignorare, perché ci obbliga a comprendere un principio fondamentale: il viaggiatore d'affari non si sposta per svago o per scelta turistica opzionale. Un professionista in trasferta si sposta per lavoro; non può semplicemente decidere di cambiare destinazione o rifiutare un hotel se non si sente accolto o protetto".

A complicare lo scenario si aggiunge la frontiera tecnologica. Secondo il 2026 AI Report di Glaad, il 73% degli adulti Lgbtq+ teme la disinformazione e i bias generati dagli algoritmi (una preoccupazione che vola al 94% tra le persone transgender), esponendo il settore ai rischi della censura invisibile (shadowbanning) e del pinkwashing (il sostegno alle cause legate alla parità di genere e all'emancipazione femminile solo per migliorare la propria reputazione e aumentare i profitti).

Sul valore insostituibile del fattore umano è intervenuto Luca Romozzi, Senior Director Destinations Europe di Sojern: "L'IA è uno strumento potentissimo per gestire i dati e comprenderli, ma è l'interazione umana, l'ascolto e la relazione a mettere insieme tutti i tasselli per garantire al viaggiatore la certezza di sentirsi realmente protetto e sicuro". Il presidente Elta Alessio Virgili è tornato a ribadire la portata politica ed economica del vertice: "I dati confermano che l'Europa è l'area più sicura al mondo per il turismo Lgbtqi+, ma la posizione dell'Italia al 36° posto nella classifica europea dei diritti rappresenta un freno e un danno economico colossale per il nostro Paese. A questo si aggiunge la nuova sfida dell'intelligenza artificiale, con algoritmi che rischiano di generare censure invisibili e discriminazioni".

A conclusione della sessione di convegni e dibattiti, si è tenuta la cerimonia di consegna del QPrize 2026, il riconoscimento della rivista Qmagazine rivolto alle realtà del settore turistico che si sono distinte per politiche di Diversity, Equity & Inclusion, sostenibilità e progetti di comunicazione a supporto della comunità. Tra i premiati Stefano Arzuffi, direttore della struttura Homie Hotel a Rimini, Mirko Innocenzi, dirigente di Ita Airways e Carlotta Vaccaro, che si occupa delle politiche per il turismo di Roma Capitale all'interno dell'assessorato guidato da Alessandro Onorato.