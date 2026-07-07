Non solo Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli. Il turismo italiano nasconde un vero tesoro anche nei piccoli Comuni. In Italia, infatti, sono 2.137 quelli delle aree interne con una vocazione turistica, ma soltanto il 16% (circa 350) riesce attualmente a esprimere in modo efficace il proprio potenziale. Una crescita sostenibile dei flussi turistici, in questi territori, potrebbe generare, nei prossimi 5 anni, un incremento di circa 1,6 miliardi di euro di Pil e ben 14mila nuovi occupati. Emerge da un'indagine realizzata da Confturismo - Confcommercio, in collaborazione con Isfort, su "Il valore turistico dei centri minori" e presentata in occasione del convegno "Turismo è Territorio" a cui hanno partecipato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e Manfred Pinzger, presidente di Confturismo.

Attualmente, secondo lo studio, i Comuni delle aree interne con una vocazione turistica producono oltre 128 milioni di pernottamenti all'anno e una spesa turistica che vale 25 miliardi di euro. Tra gli esempi più significativi figurano alcuni Comuni del Veneto (Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti in provincia di Venezia; San Michele al Tagliamento e Lazise, in provincia di Verona) che pur non essendo poli urbani si collocano ai vertici del ranking nazionale delle presenze turistiche. Gli altri 1.787 Comuni invece, pari a oltre l'80% del totale, registrano livelli di attrattività ancora limitati.

Complessivamente generano circa 33 milioni di pernottamenti e una spesa turistica annua di 6 miliardi di euro, evidenziando ampi margini di sviluppo e miglioramento.

"Il turismo inanella record su record ma è molto più di un settore economico: è uno dei principali interpreti del Sense of Italy, quel patrimonio di cultura, stile di vita, accoglienza e identità che rende il nostro Paese unico nel mondo. È un valore che va oltre il Made in Italy, perché non si può replicare né delocalizzare, e non è messo in pericolo dalla tecnologia, che è invece uno strumento necessario per migliorarlo" dice Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, intervenendo in videocollegamento. "I risultati della ricerca dimostrano che i centri minori possono diventare uno dei principali motori di sviluppo del turismo italiano - aggiunge Manfred Pinzger presidente di Confturismo, definito da Sangalli "il Sinner del turismo italiano".

Tra i tipi di turismo "lento" e che coinvolge tutto il territorio anche quello fuori dei circuiti delle grandi città Mazzi indica quello dei cammini e il cicloturismo. "Come ministero del Turismo - annuncia Mazzi - investiremo molto sui cammini spirituali perché riteniamo di dover dare una forte risposta italiana a quello che riesce a fare Santiago de Compostela, che ha dei numeri eccezionali. Vogliamo raggiungere quella forma di turismo e lo faremo lanciando il 30 luglio il Cammino di Francesco, un cammino che converge su Assisi ma partirà da quattro località italiane che sono Firenze, Rimini, Ascoli, Piceno e Roma".

Tra i temi anche il turismo che ruota attorno alle maratone con un botta e risposta tra Mazzi e l'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Alessandro Onorato. "Chiederò a chi organizza le maratone, le mezze maratone, le maratone amatoriali di toglierle dai centri delle città" dice Mazzi nel suo intervento, sottolineando che "è stata la tendenza di questi anni. Bisogna togliere dai centri delle città questi eventi, perché è un po' una contraddizione: a volte vengono fatte queste manifestazioni che portano magari tutti gli appassionati nelle città e bloccano le città, bloccano le domeniche, bloccano i sabati, c'è chi non è interessato e quello che non può uscire.

Credo che sia un po' l'uovo di Colombo, perché vanno spostate nei borghi". Gli risponde a stretto giro Onorato: "Non sono d'accordo con il ministro Mazzi. Al nostro arrivo la Maratona di Roma faceva 8000 iscritti, ed era un evento odiato da tutti, dai cittadini per le chiusure delle strade e dagli albergatori che dicevano che non è un business. In 4 anni Roma, dopo che abbiamo fatto un gemellaggio con la Maratona di New York, oggi conta 35.000 iscritti con un tetto limite che l'anno prossimo vorremmo portare a 45.000. Sapete quanti erano gli iscritti stranieri degli 8.000? Il 20% - spiega ancora -, adesso gli stranieri sono l'80%. Quindi è il business più amato dagli albergatori e dal settore del commercio e del turismo".

