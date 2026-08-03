(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Nel primo semestre 2026 si registra una crescita degli arrivi e dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in Emilia-Romagna. Il bilancio segna 6.208.353 arrivi (+1,40%), di cui 1.829.788 provenienti dall'estero, e 17.539.149 pernottamenti (+3,05%), con 5.596.537 presenze straniere.

Nel solo bimestre maggio-giugno la regione ha accolto 3.242.163 turisti, di cui circa un terzo (984.306) provenienti dall'estero, per un totale di 10.482.375 pernottamenti, 3.247.044 dei quali riconducibili ai mercati internazionali.

Maggio ha fatto registrare un deciso incremento dei flussi turistici verso la Riviera, con 1.884.807 arrivi, un aumento del 13,59% rispetto allo stesso periodo del 2025, quasi un terzo dei quali provenienti dall'estero, e 7.447.781 pernottamenti (+23,1% rispetto all'anno scorso). I dati provvisori relativi a giugno, ancora influenzati dal tasso di risposta non completo delle strutture ricettive, evidenziano invece un assestamento, con una flessione del 6,34% degli arrivi e dell'1,88% dei pernottamenti, che nel complesso superano comunque quota 5 milioni.

Le città d'arte dell'Emilia-Romagna confermano il proprio ruolo di motore del turismo regionale anche in bassa stagione.

Tra maggio e giugno hanno accolto 875.583 visitatori, per un totale di 1.937.948 pernottamenti, con una componente internazionale che rappresenta circa la metà dei flussi sia negli arrivi sia nelle presenze. Prosegue il buon momento delle località termali dell'Emilia-Romagna, che tra maggio e giugno hanno accolto 79.732 visitatori, per un totale di 214.877 pernottamenti. (ANSA).

