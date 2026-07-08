Tutto è pronto per il Festino di Santa Rosalia, che il prossimo 14 luglio celebrerà la sua 402esima edizione. "Dal dramma nasce il rito, dal rito la comunità", è la sintesi del progetto di quest'anno, che vuole raccontare la capacità di Palermo trasformare il dramma in esperienza condivisa e cultura della convivenza. I temi anticiperanno l'Anno Europeo dei Normanni 2027 e quindi le origini della santa, che nel 1625 salvò la città dalla peste: nel momento culmine delle celebrazioni, apparirà avvolta da 300 farfalle luminose, innalzandosi da un bio-carro: un vero e proprio giardino botanico che racchiude il Mediterraneo. In una dimensione universale, nelle intenzioni dell'organizzazione dell'evento, che mira a richiamare nelle vie del percorso centinaia di migliaia di persone.

Nelle tradizionali cinque tappe del Festino, che si snoderanno attraverso l'antico Cassaro (dal Palazzo Reale alla Cattedrale, dai Quattro Canti a Porta Felice, per concludersi al Foro Italico), il racconto si svolgerà attraverso arti visive, musica, danza, teatro, passando anche per artigianato, tecnica, costumi, progettazione e produzione culturale. Riflettori puntati soprattutto sul carro trionfale che porterà la statua della santa. Un progetto, firmato dall'architetto Mario Cucinella, che si è ispirato all'immagine di Palermo-città giardino, in cui natura, storia e culture differenti si intrecciano, e che prende ispirazione dalla tradizione dei giardini arabo-normanni. Al termine del percorso, spazio come di consueto per i fuochi pirotecnici al Foro Italiano.

"Il Festino è ormai diventato un ecosistema dove cultura, storia, arte e tradizione diventano, insieme, acceleratore economico e generatore di valore per la città che migliora la sua attrattiva a livello internazionale", ha sottolineato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla oggi durante la presentazione dell'evento, ricordando che "grazie al lavoro di promozione portato avanti da questa amministrazione negli ultimi anni, Palermo ha rinnovato il suo racconto, divenendo meta turistica privilegiata".

