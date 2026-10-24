(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Un progetto che nasce dalla consuetudine napoletana di mantenere un legame quotidiano con i defunti, dalle anime 'pezzentelle' alle 'capuzzelle', facendo del confine tra vita e morte uno spazio di incontro e dove ipogei, catacombe e "terre sante" diventano luoghi di conoscenza e condivisione, in un itinerario che attraversa secoli di storia, dalle pratiche funerarie greche e romane al culto delle anime del Purgatorio. E' questo il filo conduttore della quinta edizione di 'Uànema-Festa degli altri vivi', rassegna dedicata al rapporto tra Napoli e l'aldilà. Sostenuta dal Comune e organizzata da Full Heads srls, l'iniziativa propone quattro giorni di eventi e visite guidate (dal 30 ottobre al 2 novembre) in alcuni luoghi del patrimonio cittadino, con oltre 30 appuntamenti tutti gratuiti. Le attività, realizzate con il coinvolgimento di 16 realtà del territorio, si svolgono in siti quali la Basilica di San Giovanni Maggiore, il Complesso di Sant'Anna dei Lombardi, le Catacombe di San Gaudioso e di San Gennaro, il Purgatorio ad Arco, Santa Luciella ai Librai, l'Ipogeo dei Cristallini e il Cimitero delle Fontanelle.

Tra gli appuntamenti principali, il primo novembre alla Basilica di San Giovanni Maggiore va in scena "La Capuzzella Attilio. Quattro funerali, due matrimoni e una pensione" di e con Amedeo Colella (ore 19, ingresso fino a esaurimento posti).

Il programma teatrale comprende anche "Pulcinella e le anime pezzentelle" del Teatro delle Guarattelle, il reading leopardiano "Cosa arcana e stupenda" a cura di Putéca Celidònia alle Catacombe di San Gennaro e i "Dialoghi dei morti" di Luciano di Samosata con Imma Villa e Cecilia Lupoli a Santa Luciella ai Librai.

Il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, il Cimitero delle Fontanelle apre per una visita notturna straordinaria curata dalla Cooperativa La Paranza, con tre turni alle 19.30, 19.45 e 20: un debutto che segna l'emblema di questa edizione. Sempre il 2 novembre, dalle 21 a CasaCinema, la maratona cinematografica notturna "Morti fuori orario", otto film ispirati alle visioni di Enrico Ghezzi e al pensiero di Ernesto de Martino (biglietti gratuiti dalle 19.30). Uànema, spiegano i promotori, "sceglie teatro, cinema e letteratura per rileggere una tradizione di memoria e pietà: non un Halloween d'importazione, ma una festa profondamente napoletana, in cui i morti tornano a far parte della vita e sono, in fondo, 'altri vivi' ". (ANSA).

