(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Condividere e custodire la memoria popolare delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna tra il 2023 e il 2024: nasce l'Archivio Popolare delle Alluvioni, un progetto dell'Università di Bologna e di Reimagining Mobilities che raccoglie foto, video, registrazioni audio, messaggi, documenti, racconti e altre testimonianze di chi ha vissuto le alluvioni in prima persona. L'iniziativa sarà presentata venerdì 27 novembre (ore 15.30) nella Casa della Cultura di Marzabotto.

Le testimonianze private delle alluvioni che hanno attraversato il territorio emiliano-romagnolo sono spesso conservate in un'unica copia su telefoni, computer o archivi personali, e rischiano di essere cancellate o disperse: l'Archivio Popolare delle Alluvioni vuole invece metterli al sicuro, catalogarli e, con il consenso delle persone coinvolte, renderli parte di una memoria collettiva accessibile. Non sarà solo un deposito di documenti, ma uno spazio condiviso per conservare la dimensione quotidiana ed emotiva delle alluvioni e restituire centralità al racconto diretto delle persone colpite.

Una proposta pensata per collegare esperienze individuali e storia collettiva, promuovere attività culturali, educative e di sensibilizzazione, aumentare la consapevolezza sugli effetti della crisi climatica.

L'iniziativa si collega a 'F.L.O.O.D. - Future Landscapes Of Open Dialogues', un nuovo progetto dell'Università di Bologna che si occupa delle conseguenze ambientali, sociali e culturali delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2023 e 2024 e mette in relazione due territori diversi e distanti, ma entrambi colpiti da quelle alluvioni: Marzabotto, nell'area montana della provincia di Bologna, e Castel Bolognese, nel territorio pedo-collinare della provincia di Ravenna. Ci saranno camminate guidate nei luoghi delle alluvioni, momenti di mappatura partecipata, incontri pubblici e attività nelle scuole, laboratori artistici e iniziative di condivisione delle memorie legate alle giornate dell'alluvione. (ANSA).

