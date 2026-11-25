(ANSA) - VERONA, 23 NOV - La firma in stampatello "Ant. Canal Fecit" è in basso a sinistra del dipinto, "Il Canal Grande verso sud-est, dal Palazzo Pesaro al Fondaco dei Tedeschi", con l'anno di esecuzione, 1744, scritto in numeri romani.

E' una veduta veneziana, di appena 60,1x95,2 centimetri, di fatto inedita, riapparsa in occasione della Biennale dell'Antiquariato a Firenze nel settembre scorso e segnalata dall'antiquario Mauro Salamon, che dopo uno studio da parte di Bozena Anna Kowalczyk, una della massime esperte di Canaletto, e un restauro eseguito da Carlotta Beccaria, è entrata a far parte della collezione museale di Palazzo Maffei a Verona, realizzata in oltre 60 anni da Luigi Carlon.

Gli studi e il restauro - è stato rilevato nel corso di una conferenza in occasione dell'ingresso del dipinto nel percorso espositivo - hanno confermato l'autografia del quadro e "messo in evidenza la sua straordinaria importanza documentaria".

L'opera è ritenuta, infatti, una delle poche firmate e datate da Canaletto - forse per smarcarsi da ogni possibile dubbio rispetto ai lavori del nipote Bernardo Bellotto (1722-1780) - e rappresenta una veduta inusuale nel repertorio dell'artista, nota fino ad oggi in un lavoro del 1734, di dimensioni più piccole, conservata nella raccolta dei Duchi di Bedford a Woburn Abbey. Un dipinto, quest'ultimo, fatto sulla base di schizzi dei palazzi che si susseguono lungo il Canal Grande e raccolti nel noto "Album Cagnola", conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia.

Secondo Bozena Anna Kowalczk, una decina di anni dopo, l'artista riprende gli stessi fogli e appunti e li aggiorna: "Aggiunge una parte della carta 71v con il palazzetto con il tetto a spioventi, ed esegue un nuovo sopra luogo per riprendere il palazzo d'angolo ambedue assenti nella tela Bedford. Per questa nuova composizione presceglie il punto di ripresa più alto, e cambia completamente le barche e le figure, come anche l'andamento delle nuvole".

Il restauro ha evidenziato che il dipinto risente sulla superficie pittorica di un trasporto di colore da tela a tela, subito nel corso dei suoi quasi trecento anni di storia, ma ha permesso di osservare "alcuni dettagli tecnici che riconducono a quelli usuali di Canaletto, come la preparazione di colore diversificato", per il cielo o i palazzi e il Canal Grande. Nel corso dell'intervento di recupero è stata rimossa completamente la vernice e le ridipinture che avevano interessato la superficie pittorica, ripristinando le originali cresime, molto più chiare e squillanti.

L'opera, forse uscita da Venezia poco dopo la realizzazione diretta verso la terra inglese e per circa due secoli e mezzo avvolta dal mistero, risultava segnalata nel 1975 dalla Galleria Sacerdoti di Milano sulle pagine pubblicitarie di "Arte Veneta" ed era stata comprata da una famiglia di collezionisti lombardi che lo scorso anno hanno deciso di venderla, senza averla mai esposta al pubblico per cinquant'anni. Sono meno di una decina i Canaletto presenti nelle collezioni venete aperte al pubblico, mentre l'artista è ben presente invece nelle collezioni oltre Manica grazie soprattutto al mecenate Joseph Smith, console di sua Maestà britannica a Venezia proprio dal 1744. (ANSA).

