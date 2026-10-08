(ANSA) - RAPOLANO TERME (SIENA), 08 OTT - Si intitola 'Pasolini. Pitture, Paesaggi, Persone' la mostra che racconta Pier Paolo Pasolini pittore e il suo rapporto con il paesaggio, la natura e le persone, visibile al Museo dell'Antica Grancia di Serre di Rapolano, nel comune di Rapolano Terme (Siena), dal 10 ottobre.

L'esposizione, curata da Daniela Ferrari e Riccardo Maria Balzarotti, sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027. Il percorso espositivo propone opere, disegni, documenti, fotografie e pubblicazioni e approfondisce alcuni aspetti meno conosciuti della produzione artistica di Pasolini, dal rapporto tra paesaggio e figura umana alla formazione dello sguardo dell'intellettuale attraverso il magistero di Roberto Longhi.

Spazio anche al legame artistico e umano con il pittore friulano Giuseppe Zigaina, e al ruolo del disegno nella produzione cinematografica pasoliniana. La mostra è completata da "Omelia Contadina", azione cinematografica realizzata dall'artista francese JR insieme alla regista Alice Rohrwacher.

L'esposizione è promossa dal Comune di Rapolano Terme in collaborazione con Fondazione Musei Senesi, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Vernice Progetti Culturali, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux e Archivio Giuseppe Zigaina, con la partecipazione di Erpac - Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il patrocinio, tra gli altri, della Regione Toscana e del Centro studi Pier Paolo Pasolini. La mostra sarà aperta il venerdì dalle 15 alle 18:30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30. (ANSA).

