(ANSA) - TORINO, 27 LUG - La Rubbianetta, storica tenuta all'interno del Parco Naturale La Mandria, vicino alla Reggia di Venaria, si prepara a una nuova fase grazie a un importante progetto di riqualificazione. Costruita nel 1862 per volontà di Vittorio Emanuele II come scuderia reale, la struttura conserverà la sua vocazione equestre, tornando a essere un punto di riferimento per il settore.

Da settembre, il Comitato Regionale Piemonte della Fise trasferirà qui la propria sede, con l'obiettivo di sviluppare un polo di eccellenza per le discipline equestri nel Nord Italia, ospitando gare, attività formative ed eventi nazionali e internazionali.

Il progetto prevede anche la trasformazione della tenuta in una destinazione dedicata a ospitalità, ristorazione ed eventi.

A supportare qesto percorso sarà House Factory, partner tecnico incaricato di valorizzare il complesso e favorirne lo sviluppo.

La riapertura ufficiale al pubblico è prevista con un evento inaugurale che celebrerà i 100 anni della Fise e ospiterà il tradizionale Galà dei Cavalieri, durante il quale saranno premiati i migliori atleti piemontesi. (ANSA).

