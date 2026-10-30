(ANSA) - VENEZIA, 30 OTT - A 60 anni dall'"Aqua Granda" di Venezia del 4 novembre 1966, Unesco e Fondazione Giorgio Cini annunciano l'avvio di un progetto di digitalizzazione e valorizzazione dell'archivio sulla salvaguardia di Venezia.

Circa 110mila documenti, 6mila fotografie e materiali audiovisivi saranno progressivamente resi accessibili a studiosi, ricercatori e al pubblico.

Custodito nell'Ufficio Unesco a Venezia, il complesso archivistico, composto da progetti, documenti e fotografie, è stato trasferito presso il Centro digitale della Fondazione che, nei prossimi due anni, ne curerà la digitalizzazione. Si tratta di migliaia di documenti relativi alla Campagna Internazionale per Venezia promossa dall'Unesco tra il 1966 e il 1992 e al Programma congiunto Unesco-Comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia, attivo dal 1992 al 2015.

La digitalizzazione permetterà di ampliare l'accesso a queste fonti, rendendo disponibile una documentazione fondamentale per ricostruire la storia dell'impegno da parte dell'Unesco e della cooperazione internazionale per la salvaguardia di Venezia. I materiali saranno consultabili dalle istituzioni, dai soggetti che hanno contribuito alla tutela della città e da una più ampia comunità internazionale di studiosi e ricercatori.

La documentazione digitalizzata sarà progressivamente integrata nel sistema di descrizione archivistica AtoM (Access to Memory), adottato per la gestione, descrizione e consultazione delle risorse archivistiche. Le fotografie e i materiali audiovisivi saranno pubblicati e resi disponibili attraverso la piattaforma degli Archivi Unesco, per favorirne la fruizione e garantirne una maggiore accessibilità. Tale processo consentirà anche di valorizzare la documentazione archivistica relativa agli importanti progetti di restauro realizzati a Venezia, attraverso il riutilizzo creativo delle risorse digitali in nuove iniziative artistiche e narrative. (ANSA).

