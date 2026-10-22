Un mosaico di identità storiche, paesaggi modellati da una bonifica secolare, tradizioni vive ed eccellenze gastronomiche: la Valdichiana Aretina punta sul progetto 'Dalle metropoli ai piccoli borghi', un percorso strategico che punta a valorizzare il territorio come destinazione di turismo lento, consapevole e di qualità.Una visione condivisa dei sette Comuni: Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino.

Stefano Cresti, vicesindaco di Lucignano, racconta la continuità che lega i borghi e invita a scoprire la Valdichiana come un itinerario in cui ogni tappa può suggerire la successiva: dalle memorie etrusche di Cortona all’Albero d’Oro di Lucignano, passando per le tradizioni e gli eventi che animano il territorio, come la Maggiolata Lucignanese, la Giostra dell’Archidado e il Palio dei Rioni. Un viaggio tra arte, storia e vita delle comunità, da vivere senza fermarsi a una sola destinazione.

Il vicesindaco di Castiglion Fiorentino, Devis Milighetti, illustra le caratteristiche del paesaggio vallivo, trasformato dalle opere di bonifica realizzate tra il Settecento e l’Ottocento. Un territorio fertile, che ha dato forma a un patrimonio agricolo e gastronomico di rilievo: dalla razza chianina, il «gigante bianco», all’aglione della Valdichiana, dall’olio extravergine d’oliva ai vini, tra cui il Syrah di Cortona e il Sangiovese Doc.

Il territorio offre anche opportunità per soggiorni più lunghi e attività all’aria aperta. Tra queste, il Sentiero della Bonifica, un percorso pianeggiante di 60 chilometri che attraversa la Valdichiana da Arezzo a Chiusi, con deviazioni verso le colline della Val di Chio e i panorami di Cortona, da cui si può ammirare anche il Lago Trasimeno.

La strategia di valorizzazione è stata illustrata da Giulia Erucci, di Dmc Across Tuscany, che ha presentato cinque aree di prodotto: enogastronomia; arte, cultura e tradizioni; slow tourism; natura e outdoor; relax, benessere, luxury e business.

Il lavoro dell’Ambito prevede la mappatura degli operatori dei sette Comuni e il loro coinvolgimento in tavoli di lavoro, con l’obiettivo di mettere in rete le opportunità locali e trasformarle in proposte turistiche commercializzabili.

Ogni progetto è accompagnato da produzioni multimediali originali, costruite su misura per i Comuni dell’Ambito della Valdichiana Aretina, realizzate da Cnb Comunicazione come soggetto incaricato, per raccontarne le specificità e contribuire a una narrazione riconoscibile del territorio.