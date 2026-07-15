(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - Pordenone, futura Capitale Italiana della Cultura 2027, è stata protagonista a Roma con un evento "sold out" al Circolo Canottieri. È stata la terza tappa del roadshow "Capitali", progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa vuole raccontare il binomio tra Go! 2025 (Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura) e Pordenone 2027.

Il talk, intitolato "Capitali d'arte a confronto" e curato da Massimiliano Finazzer Flory, ha indagato l'eredità culturale e le aspettative delle capitali temporanee. Il vicepresidente regionale, Mario Anzil, ha sottolineato come "i riconoscimenti a Gorizia-Nova Gorica e Pordenone evidenziano l'eccellenza della cultura del Friuli Venezia Giulia. Questa stagione di rinascita culturale è una preziosa infrastruttura per lo sviluppo economico e sociale della regione".

Al dibattito hanno contribuito lo scrittore Mauro Covacich, il responsabile eventi Cinemazero, Riccardo Costantini, lo scrittore e saggista Paolo Magris, il compositore di fama internazionale Remo Anzovino e la geografa Carmen Bizzarri.

Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e la dirigente del Comune di Pordenone, Flavia Maraston.

Oggi la Regione Friuli Venezia Giulia propone a Roma un altro evento. Alle 19, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, verrà presentato l'oratorio "Psalms Friuli 1976-2026". L'opera, ispirata ai Salmi del Vecchio Testamento e musicata dal jazzista Kenny Wheeler, sarà diretta da Glauco Venier e Valter Sivilotti.

La voce narrante sarà quella di Giancarlo Giannini. (ANSA).

