Più di 40 appuntamenti e un concerto conclusivo come inno alla pace. Il Virtuoso & Belcanto Festival torna ad animare dal 21 luglio all' 2 agosto l' estate di Lucca con maestri internazionali, i musicisti di domani e spettacoli anche a Firenze e Pisa. Al centro del cartellone spicca il messaggio etico e sociale affidato al progetto "Musica e Pace", con cui la rassegna avrà il suo gran finale: sul palco gli studenti dell' Orchestra V&B, la Barenboim-Said Akademie di Berlino - che accoglie musicisti israeliani, palestinesi e di paesi del Medio Oriente e del Nord Africa - e la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said di Siviglia. Sul podio dell'Orchestra V&B salirà il direttore tedesco-egiziano Nabil Shehata, affiancato dal violoncellista solista Claudio Bohórquez in un' interpretazione delle Variazioni Rococò di Čajkovskij, accanto alla Sinfonia n. 2 di Beethoven e la Fantasia su un tema di Thomas Tallis di Vaughan Williams. Il concerto inaugurale è affidato a Imogen Cooper che dedicherà la serata a Beethoven e Schubert. Tra gli ospiti internazionali, Boris Berman e Wei-Yi Yang, Till Fellner, Adrian Brendel e Yejin Gil.

''Grande spazio ai giovani talenti, allargamento dei repertori e progetti specifici di alto rilievo artistico-musicale-sociale: sono queste le principali novità dell' undicesima edizione - dice all' ANSA il direttore artistico Riccardo Cecchetti -. Alcuni fra i giovani musicisti più talentuosi del mondo saranno i protagonisti del Festival V&B, con concerti a loro dedicati, come i due con il pianista Ruben Micieli, finalista allo Chopin, e quello con il duo "barocco" con Antonio Pellegrino, violoncello barocco, e Agata Sorotokin, clavicembalo, duo vincitore del concorso di Vancouver e, pochi giorni fa, quello di Potsdam''. Molti altri si uniranno agli artisti ospiti e ai grandi maestri in brani di musica da camera, come la violoncellista cinese Ziyang Zhao, 18 anni ancora da compiere e vincitrice di concorsi internazionali prestigiosi come a Zagabria e a Porto. In che cosa l'appuntamento di Lucca si differenzia dai numerosi festival musicali dell'estate italiana? ''Virtuoso & Belcanto si compone di tre elementi strettamente connessi: i corsi di perfezionamento, i concerti e i concorsi. I corsi, organizzati come programmi di studio su determinati strumenti - archi, pianoforte e musica da camera - permettono agli studenti internazionali selezionati di studiare ed entrare in relazione con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale, che si alternano nelle due settimane di attività. Una sorta di Erasmus mondiale venendo a Lucca. Negli stessi giorni maestri ed allievi realizzano un festival composto da moltissimi concerti, che popolano di suoni la città d'arte di Lucca, ricca di storia musicale. I concorsi V&B permettono ogni anno di scoprire e valorizzare alcuni dei migliori talenti internazionali''. Che cosa hanno insegnato questi undici anni di proposta musicale che unisce i concerti di grandi artisti alla alta formazione dei nuovi talenti? ''Che la musica è realmente un linguaggio universale che permette un dialogo profondo e la creazione di ottimi risultati musicali e culturali a dispetto delle differenze e dei contrasti esistenti. Il progetto "Musica e Pace" nasce proprio da questa constatazione: dall'intendere l'orchestra come mezzo di interazione e coazione, e, grazie alla stretta collaborazione esistente con la Barenboim Said Akademie di Berlino e la Fundación Barenboim Said di Siviglia, realizza un concerto che concluderà l'edizione 2026 ed aprirà questo nuovo progetto, che vuole diventare un appuntamento costante del nostro Festival''.

