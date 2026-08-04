(ANSA) - BOLOGNA, 04 AGO - Una stagione estiva che mostra "segnali positivi" e in crescita, per Rimini, sostenuta da un fitto calendario di eventi e dall'aumento dei passeggeri dell'aeroporto 'Federico Fellini'. E' quanto emerge dai dati raccolti dalla piattaforma di Hospitality Data Intelligence HBenchmark, rilanciati da Visit Rimini e che descrivono un mercato turistico dinamico e che vede una occupazione di camere stimata oltre il 90% nel periodo di Ferragosto.

Nel dettaglio, viene evidenziato, luglio si è chiuso con un'occupazione media dell'84,9%, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto all'83,8% dello stesso mese del 2025. A trainare il riempimento delle camere sono stati soprattutto gli eventi in città: tra il 4 e il 5 luglio, in concomitanza con i Campionati Fidesm, l'occupazione ha toccato picchi del 91%; a metà mese il Cartoon Club l'ha spinta oltre l'85%; a fine mese il Rimini Summer Pride e Romagna Wow - quest'ultimo a cavallo con il primo weekend di agosto - l'hanno mantenuta sopra l'80%.

Ad oggi l'occupazione già acquisita per agosto è al 74,7%, in crescita di 2,1 punti rispetto al 72,6% registrato alla stessa data dello scorso anno. Nel 2025 il mese si era poi chiuso all'87,8%, soglia che quest'anno la destinazione punta a superare grazie ai flussi last minute, che dovrebbero portare l'occupazione oltre il 90% nel periodo di Ferragosto. Buone anche le previsioni per la seconda parte del mese, sostenute dal Meeting di Rimini e dalla visita di Papa Leone XIV, che dovrebbero prolungare l'alta stagione.

A contribuire ai buoni risultati concorre anche la crescente internazionalizzazione della destinazione, favorita dall'aumento dei passeggeri dell'aeroporto Fellini, che continua ad ampliare il bacino di visitatori dai principali mercati esteri. (ANSA).

