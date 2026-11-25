(di Agnese Ferrara) (ANSA) - ROMA, 25 NOV - A cento anni dal Nobel per la Letteratura assegnato nel 1926 a Grazia Deledda, unica donna italiana ad averlo ricevuto, Viterbo rende omaggio alla scrittrice sarda con "Grazia: dall'isola al mondo": due giorni di incontri, spettacoli e musica, il 27 e 28 novembre, tra il Palazzo della Provincia e il Teatro dell'Unione. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Canne al Vento, con il patrocinio del Comune. "Il progetto unisce idealmente la Sardegna all'Italia con un evento di portata nazionale - spiega all'ANSA il direttore artistico Stefano Lavra -. Lo scopo è riunire tutti i linguaggi che possono aiutare a capire in profondità il pensiero della scrittrice, gli stessi che lei ha percorso nei suoi romanzi: letteratura, arte, teatro, musica e gusto".

"Abbiamo voluto coinvolgere anche i giovani - aggiunge Lavra - perché la Deledda sa dialogare con un linguaggio moderno e non può essere relegata al mondo accademico, dei letterati e dei ricercatori". Per questo licei e scuole medie di Viterbo hanno partecipato a un percorso letterario e artistico e a un concorso d'arte sul messaggio deleddiano, con in palio borse di studio.

"Tutte le attività - sottolinea all'ANSA Neria De Giovanni, saggista, biografa e critica letteraria, tra i relatori del convegno - sono state pensate per far conoscere Grazia Deledda come scrittrice italiana e internazionale, non solo sarda o nuorese, come viene spesso ancora oggi definita. A Roma, ad esempio, frequentava i principali pittori degli atelier di via Margutta ed era immersa nella vita letteraria della capitale.

L'intento è quindi svecchiare una figura relegata soprattutto al paese d'origine e restituirle quell'universalità che le è valsa il premio Nobel, al quale era già stata candidata diverse volte proprio per i grandi temi dei suoi romanzi".

La manifestazione si articola in due giorni e due sedi: il 27 novembre al Palazzo della Provincia si terrà "In viaggio con Grazia", con gli interventi di esperti, la premiazione degli studenti e lo spettacolo "Antologia Deleddiana, viaggi emozionali" di Boche Teatro e Teatro di Nuoro, con Giovanni Carroni e Miana Merisi. Il 28 novembre il Teatro dell'Unione ospiterà invece "Rileggere la Deledda a cento anni dal Nobel", con il gruppo vocale Tenore Supramonte di Orgosolo, il cui canto è patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, il coro femminile Eufonia di Gavoi e la banda musicale della Polizia di Stato. Il progetto include anche un convegno sull'opera della scrittrice con studiosi ed esperti, coinvolte anche le università di Sassari e della Tuscia.

Informazioni sulla pagina Facebook di Canne al Vento Viterbo.

(ANSA).

