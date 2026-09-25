(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Torna a Genova la World Press Photo Exhibition, manifestazione internazionale che premia ogni anno i migliori scatti del fotogiornalismo e della fotografia documentaria realizzati nell'anno precedente. La mostra, destinata a oltre 60 città nel mondo, sarà ospitata a Palazzo Ducale dal 25 settembre all'8 dicembre. Comprende circa 140 immagini che rappresentano le migliori proposte tra le 57.376 fotografie presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi.

"Palazzo Ducale vuole essere un luogo in cui Genova - spiega la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Sara Armella - incontra il mondo e questa mostra interpreta pienamente questa vocazione".

Le fotografie selezionate sono state pubblicate dalle principali testate internazionali, tra cui Miami Herald, The New York Times, Le Monde, National Geographic Society, El País, Die Zeit, le agenzie France Presse, Associated Presse, Reuters.

A vincere il titolo di World Press Photo dell'anno 2026 è stata la statunitense Carol Guzy con "Separati dall'Ice", pubblicata dal Miami Herald, premiato nella categoria Storie per la regione Nord e Centro America. Questo premio - ha dichiarato Accanto alla vincitrice, sono stati selezionati due finalisti, che introducono altri due temi centrali del nostro tempo: Gaza e la violenza sulle donne. Il palestinese Saber Nuraldin per EPA Images il 27 luglio 2025 ha scattato la foto Emergenza umanitaria a Gaza mentre Victor J. Blue ha vinto con I processi delle donne Achi, pubblicata da The New York Times Magazine.

(ANSA).

