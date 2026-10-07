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7 ottobre, Liliana Segre alla commemorazione a Milano
La senatrice a vita e testimone della Shoah accolta in sinagoga da un lungo applauso
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Protesta a Napoli a sostegno delle persone con disabilità e di chi li assiste

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Londra, scontri fra manifestanti nell'anniversario del 7 ottobre

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Meloni: "Valutiamo accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili"

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Halzen: "Non avere il Nobel avrebbe deluso i miei collaboratori"

7 ottobre 2026
Halzen: \"Non avere il Nobel avrebbe deluso i miei collaboratori\"
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Salerno, dottorato di ricerca honoris causa a Vasco Rossi

7 ottobre 2026
Salerno, dottorato di ricerca honoris causa a Vasco Rossi
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Matteo Martari, in "Maschi veri" proviamo a cambiare ma serve molto impegno

7 ottobre 2026
Matteo Martari, in \"Maschi veri\" proviamo a cambiare ma serve molto impegno
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Jeremy White e Mikey Madison raccontano "The Social: Il Prezzo della Verità"

7 ottobre 2026
Jeremy White e Mikey Madison raccontano \"The Social: Il Prezzo della Verità\"
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Prencipe: "Migliorare l'apprendimento è la vera sfida delle Corporate Academy"

7 ottobre 2026
Prencipe: \"Migliorare l'apprendimento è la vera sfida delle Corporate Academy\"
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RiforestAzione chiude a Milano, quasi 4 milioni di alberi dal 2025

7 ottobre 2026
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Caputo: "Le Difese accolgano la velocità del cambiamento dell'Ia"

7 ottobre 2026
Caputo: \"Le Difese accolgano la velocità del cambiamento dell'Ia\"
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Berutti Bergotto: "La cooperazione tra le Marine è il primo livello di deterrenza"

7 ottobre 2026
Berutti Bergotto: \"La cooperazione tra le Marine è il primo livello di deterrenza\"
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Till: "Oggi la Difesa dev'essere pronta al totalmente imprevedibile"

7 ottobre 2026
Till: \"Oggi la Difesa dev'essere pronta al totalmente imprevedibile\"
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