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A Bari si chiude l'evento Confcommercio: “Sinergia per contrastare desertificazione”
Nell'ultima giornata presente ministro Zangrillo che ha evidenziato valore progetto Cities
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Corteo Roma, idranti e cariche della polizia fra Trastevere e Testaccio

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Cirio: "Un nuovo modello per assistere i nostri anziani a casa e nelle Rsa"

Cirio: \"Un nuovo modello per assistere i nostri anziani a casa e nelle Rsa\"
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Elicottero caduto, Crosetto in Bosnia sul luogo dell'incidente

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Sciopero a Torino, una ragazza dona fiori alla polizia

30 ottobre 2026
Sciopero a Torino, una ragazza dona fiori alla polizia
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Sciopero a Milano, rapper registra un videoclip sulla tangenziale occupata

30 ottobre 2026
Sciopero a Milano, rapper registra un videoclip sulla tangenziale occupata
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Fumo e macerie a Hebron, l'esercito israeliano abbatte alcune case

30 ottobre 2026
Fumo e macerie a Hebron, l'esercito israeliano abbatte alcune case
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"So' na vetrina", a Roma lo specchio provocatorio virale sui social

30 ottobre 2026
\"So' na vetrina\", a Roma lo specchio provocatorio virale sui social
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Sciopero a Roma, cassonetti in fiamme vicino al Colosseo

30 ottobre 2026
Sciopero a Roma, cassonetti in fiamme vicino al Colosseo
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Snam, integrazione delle fonti per la sicurezza energetica

30 ottobre 2026
Snam, integrazione delle fonti per la sicurezza energetica
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Bruciato un carro armato di cartone all'ingresso dell'autostrada a Napoli

30 ottobre 2026
Bruciato un carro armato di cartone all'ingresso dell'autostrada a Napoli
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A Campi Bisenzio il primo campo da calcio del progetto di sostenibilità sociale

30 ottobre 2026
A Campi Bisenzio il primo campo da calcio del progetto di sostenibilità sociale
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Sciopero a Milano, 30mila manifestanti invadono la tangenziale Est

30 ottobre 2026
Sciopero a Milano, 30mila manifestanti invadono la tangenziale Est
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