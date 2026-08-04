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A Sofia naziskin tentano assalto a hotel con giovani ebrei italiani
Urla 'Sieg Heil'. Fadlun: "Violenza antisemita, fare luce"
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Funerali Baresi, il ricordo di ex compagni e istituzioni: "Era un padre, un'icona del calcio"

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Terremoto Pisa, scossa 4.3 con epicentro a 7 chilometri dalla città

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Spin Time, Cavallo: "Condizioni sanitarie peggiorano, accelerare il rientro delle famiglie"

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Corte dei conti: AMCC, allarme per riforma proposta dal Governo

4 agosto 2026
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Meloni incontra i carabinieri feriti negli scontri No tav: "Vicinanza del governo"

4 agosto 2026
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Ucraina, drone russo dà la caccia a un uomo a Kherson

4 agosto 2026
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Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, l'arrivo delle delegazioni

4 agosto 2026
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Francia, un drone di salvataggio potenziato dall'IA per la sicurezza in spiaggia

4 agosto 2026
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Amo da pesca conficcato nella bocca, salvata giovane tartaruga

4 agosto 2026
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Hezbollah: "Negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione"

4 agosto 2026
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Virale il tiro di Trump al torneo di golf: "La pallina è telecomandata"

4 agosto 2026
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Trump: "È l'ultima chance per l'Iran prima della decapitazione"

4 agosto 2026
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