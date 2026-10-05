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Anziani legati, picchiati e rapinati in casa: 4 arresti nel Torinese
Il colpo, di natura violenta, effettuato un anno fa a Serravalle (Fe). Altri due ricercati
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Golden Boy, svelati i migliori under 21 del calcio europeo

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Maltempo in Spagna, ancora allagamenti in Catalogna

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Ministro Mazzi: "Puntare sul turismo dei cammini spirituali"

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Giordania, la salita in mongolfiera e poi il lancio in paracadute

5 ottobre 2026
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Nadal torna in campo per i dieci anni della sua Academy

5 ottobre 2026
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Germania, l'Oktoberfest chiude i battenti con il record di partecipanti

5 ottobre 2026
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Violenza nel centro di Bolzano

5 ottobre 2026
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Puccia: “Nel 2025 meno incidenti autostradali grazie alle novità normative”

5 ottobre 2026
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Nave prende fuoco e affonda nel Mar Nero, 2 morti

5 ottobre 2026
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Netanyahu alla cerimonia per il 7 ottobre: “I responsabili hanno i giorni contati”

5 ottobre 2026
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Bombola a piazzale Michelangelo 'inoffensiva', concluso intervento

5 ottobre 2026
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Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol

5 ottobre 2026
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