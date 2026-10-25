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Centuripe, il borgo siciliano a forma di essere umano
Le riprese aree del "gigante" disteso sulle colline dell'Ennese
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Onorato: "Violenze da condannare, ma i giovani vanno ascoltati"

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Napoli, studenti ripuliscono la scuola dopo giorni di occupazione

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Lega, Salvini riconfermato segretario per la quarta volta

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Madre e figlio trovati morti in casa in Molise

25 ottobre 2026
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"All's Fair", presentata alla Festa del Cinema di Roma la seconda stagione

25 ottobre 2026
\"All's Fair\", presentata alla Festa del Cinema di Roma la seconda stagione
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Festa del Cinema, il più grande film sulla guerra a tematica gay: "La Bola Negra"

25 ottobre 2026
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Midterm, Mamdani ha inaugurato la prima giornata di voto anticipato

25 ottobre 2026
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Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

25 ottobre 2026
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Il leader nordcoreano visita Dandong, una città cinese al confine

25 ottobre 2026
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Il ministro dell'Interno francese, 'circa 1.000 fermi in tutto il Paese'

25 ottobre 2026
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Proteste a Barcellona, barricate e negozi assaltati

25 ottobre 2026
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Migliaia in piazza a Tel Aviv contro Netanyahu prima delle elezioni

25 ottobre 2026
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