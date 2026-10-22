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“Club Kid”, l'esordio alla regia del comico Jordan Firstman tra clubbing e paternità
Alla Festa del cinema di Roma una commedia queer newyorkese
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Consorzio Elis, passaggio di presidenza da Rovere a Lio

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“Splendid Things”, i costumi di Freddie Mercury in mostra a Londra

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Il direttore e la redazione dell'Alto Adige parlano del giornale in edicola venerdì 23 ottobre

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Erri De Luca: “Le proteste dei giovani? È la nascita di una nuova democrazia”

22 ottobre 2026
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Agricoltore in lacrime: "In Puglia il settore sta morendo"

22 ottobre 2026
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Guterres lancia l’allarme sul costo della vita in Europa

22 ottobre 2026
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Sindacati delle telecomunicazioni, l’AI affianchi il lavoro e non lo sostituisca

22 ottobre 2026
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Rissa nel parlamento albanese tra deputati di maggioranza e opposizione

22 ottobre 2026
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Nuova Dehli, Tronchetti Provera e Vigna arrivano su una Ferrari Luce

22 ottobre 2026
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Ricostruzione post sisma, 8 arresti della Gdf di Ancona e 51 indagati

22 ottobre 2026
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NetZero Milan, la lezione del premio Nobel Aghion

22 ottobre 2026
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“Siamo serie”: The Agency, Jaula de todos, Il Codice Da Vinci decodificato

22 ottobre 2026
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