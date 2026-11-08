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Cracovia, la testimonianza di un italiano che era a pochi metri dalla sparatoria
"I colpi, il fuggi-fuggi, il rifugio in un bar: attimi indescrivibili, ho pensato di morire"
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Il Papa in Uruguay, 50mila persone alla messa a Florida

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Scontro fra due treni a Giza in Egitto, almeno 4 morti e decine di feriti

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Silvia Salis: "Renzi e la guida del centro? Discussioni sterili, Genova il mio impegno"

Silvia Salis: \"Renzi e la guida del centro? Discussioni sterili, Genova il mio impegno\"
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Israele, Herzog affida il governo a Eisenkot: l'opinione dei cittadini a Tel Aviv

8 novembre 2026
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Schlein: "La Manovra taglia la sanità e aumenta la spesa militare"

8 novembre 2026
Schlein: \"La Manovra taglia la sanità e aumenta la spesa militare\"
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Cracovia, sul luogo della sparatoria il giorno dopo

8 novembre 2026
Cracovia, sul luogo della sparatoria il giorno dopo
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Londra, Remembrance Sunday: la commemorazione al Cenotafio a Whitehall

8 novembre 2026
Londra, Remembrance Sunday: la commemorazione al Cenotafio a Whitehall
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Nepal, cani di tutte le razze superstar al Kukur Tihar

8 novembre 2026
Nepal, cani di tutte le razze superstar al Kukur Tihar
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Droga, estorsioni e armi: cinque arresti a Roma

8 novembre 2026
Droga, estorsioni e armi: cinque arresti a Roma
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Giappone, terremoto di magnitudo 5,7: la scossa e i danni

8 novembre 2026
Giappone, terremoto di magnitudo 5,7: la scossa e i danni
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Ucraina, anche black-out come effetto della guerra

8 novembre 2026
Ucraina, anche black-out come effetto della guerra
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Albania, tensioni durante la nuova protesta anti-governativa

8 novembre 2026
Albania, tensioni durante la nuova protesta anti-governativa
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