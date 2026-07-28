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Domato dopo 5 ore un rogo in un'azienda di trattamento rifiuti nel Milanese
A Novate. Bruciati in larga parte materiali cartacei, lievermente intossicato il custode
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Spagna, Vigili del fuoco da giorni al lavoro senza sosta contro gli incendi

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Usa, tornado nel Wisconsin: residenti alla conta dei danni

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Telt: “A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011”

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Lido di Salorno aperto per sole donne, Lega Alto Adige: "Così ghettiziamo"

27 luglio 2026
Lido di Salorno aperto per sole donne, Lega Alto Adige: \"Così ghettiziamo\"
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Ct Italia: Abodi parla di "brutta figura", è botta e risposta con Malagò

27 luglio 2026
Ct Italia: Abodi parla di \"brutta figura\", è botta e risposta con Malagò
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Ct Italia, Malagò: "Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta"

27 luglio 2026
Ct Italia, Malagò: \"Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta\"
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Debutta l'ora per le donne al lido di Salorno, Pomella del Pd: "Iniziativa per includere. Ignobili le offese degli uomini"

27 luglio 2026
Debutta l'ora per le donne al lido di Salorno, Pomella del Pd: \"Iniziativa per includere. Ignobili le offese degli uomini\"
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L'Idf colpisce un tunnel di Hamas nel nord di Gaza

27 luglio 2026
L'Idf colpisce un tunnel di Hamas nel nord di Gaza
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Alluvione in Pakistan, case sommerse e residenti evacuati

27 luglio 2026
Alluvione in Pakistan, case sommerse e residenti evacuati
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Terremoto Centro Italia, "attraversiamo i territori e riempiamo il vuoto dieci anni dopo"

27 luglio 2026
Terremoto Centro Italia, \"attraversiamo i territori e riempiamo il vuoto dieci anni dopo\"
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Terremoto Centro Italia: "In cammino per non perdere l'unicità di queste terre"

27 luglio 2026
Terremoto Centro Italia: \"In cammino per non perdere l'unicità di queste terre\"
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Due uomini gambizzati ad aprile, arrestate due persone a Bari

27 luglio 2026
Due uomini gambizzati ad aprile, arrestate due persone a Bari
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