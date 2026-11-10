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Engineering presenta la sua architettura per la governance dell'IA
Il ceo Aldo Bisio all'Eurocamera: "Con IS-IA, la sovranità si unisce alla governabilità dei dati"
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Hegseth attacca il repubblicano Massie: "Spinto da ego e risentimento"

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Esposta a Fiumicino l'Assunzione della Vergine di Tintoretto

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Meloni all'Eima, foto sui trattori e incontri con le aziende

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Aiuti all'Ucraina, Meloni: "La firma di Giorgetti? Appena tornerà a Roma"

10 novembre 2026
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Omicidio in stazione a Milano, arrestati altri 5 Latin King

10 novembre 2026
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Maltempo in Versilia, allagamenti a Pietrasanta

10 novembre 2026
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Grave incidente a catena in Bulgaria: almeno 10 i morti

10 novembre 2026
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Valditara, 'il manuale di Laterza indottrina gli studenti, va ritirato'

10 novembre 2026
Valditara, 'il manuale di Laterza indottrina gli studenti, va ritirato'
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Assalto a portavalori nel Foggiano, banda utilizza esplosivo e kalashnikov

10 novembre 2026
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Kushner: “Usa vogliono un nuovo quadro di sicurezza Ucraina-Russia-Europa”

10 novembre 2026
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Un deputato repubblicano presenta la mozione per l'impeachment di Hegseth

10 novembre 2026
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Una statua di 14 metri di papa Leone lo accoglierà in Perù

10 novembre 2026
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