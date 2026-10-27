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Ferrero, 80 anni di crescita fra acquisizioni e nuovi mercati
Gavelli: "Prezzi aumentati in modo contenuto, salgono le quote". Cinque novità per il 2026-27
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"La genitorialità non nasce da sola", proposta di legge alla Camera

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Tomorrow Speaks, direzioni e strategie verso il 2030

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Da Assisi appello perché il mondo "non ceda alla logica della guerra"

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IA, l'Inps presenta la nuova assistente digitale Arianna

27 ottobre 2026
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Al via Cibus Tec, Parma capitale della tecnologia alimentare

27 ottobre 2026
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Geely Auto Talks arriva a Bari: avvicinare istituzioni, atenei e imprese

27 ottobre 2026
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Fatima Ezzahra El Mansouri: “Io sono la signora primo ministro, fateci l’abitudine”

27 ottobre 2026
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Elezioni in Israele, Gadi Eisenkot deposita la sua scheda nell'urna

27 ottobre 2026
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A2A inaugura a Milano cabina primaria Comasina, benefici per 100mila utenze

27 ottobre 2026
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Halloweeen, a Dublino lo spettacolo “Fiain” tra musica e parata di marionette giganti

27 ottobre 2026
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Scontri Milano, legali Siher: "Non siamo sorpresi dal carcere data l'aria politica che tira"

27 ottobre 2026
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Netanyahu alle urne con la moglie invita gli elettori a “votare come si deve”

27 ottobre 2026
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