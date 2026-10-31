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Flavio Bolsonaro: “Ho lasciato il Brasile per sfuggire alle persecuzioni”
Il senatore: “Da lontano continuerò a lavorare per il mio Paese”
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FCS-Cesana, il direttore commenta l'1-1

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Ucraina, gli sfollati di Oleshky lasciano la città dopo la tregua con i russi

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Inondazioni in Siria, 7 morti tra cui cinque bambini

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Tende al Colosseo, gli studenti: "Abbiamo perso fiducia nelle istituzioni"

31 ottobre 2026
Tende al Colosseo, gli studenti: \"Abbiamo perso fiducia nelle istituzioni\"
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Ancora proteste in Polonia davanti alla Corte costituzionale

31 ottobre 2026
Ancora proteste in Polonia davanti alla Corte costituzionale
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Cani e gatti in kimono, gli amici a quattro zampe benedetti a Tokyo

31 ottobre 2026
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Furto al bar Togiva di Bolzano

31 ottobre 2026
Furto al bar Togiva di Bolzano
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Esplosione danneggia una struttura sanitaria a Torremaggiore, nel Foggiano

31 ottobre 2026
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A Bangkok donazione di sangue a tema Halloween

31 ottobre 2026
A Bangkok donazione di sangue a tema Halloween
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Dopo mesi di incendi arriva la pioggia, la gioia dei volontari in Indonesia

31 ottobre 2026
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Sulla Hollywood Walk of Fame brilla la stella dei B-52s

31 ottobre 2026
Sulla Hollywood Walk of Fame brilla la stella dei B-52s
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Erutta il vulcano Mayon, cenere nei cieli delle Filippine

31 ottobre 2026
Erutta il vulcano Mayon, cenere nei cieli delle Filippine
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