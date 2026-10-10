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Greta Thunberg partecipa al corteo per Gaza a Napoli
L'attivista svedese per la prima volta in città alla manifestazione pro Palestina
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Greta Thunberg: "Bagnoli come un campo di battaglia, ma la comunità resiste"

Greta Thunberg: \"Bagnoli come un campo di battaglia, ma la comunità resiste\"
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Barcolana 2026, con Fincantieri gli impiegati prendono il largo

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Maltempo a Bari, allagata la cripta della basilica di San Nicola

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Si chiude a Milano la Biennale dell’Economia Cooperativa

10 ottobre 2026
Si chiude a Milano la Biennale dell’Economia Cooperativa
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Südtirol-Ascoli finisce in parità, il video commento del direttore Beccari e di Gaiardelli

10 ottobre 2026
Südtirol-Ascoli finisce in parità, il video commento del direttore Beccari e di Gaiardelli
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Torino, inaugurata la mostra ANSA "Le donne della Repubblica"

10 ottobre 2026
Torino, inaugurata la mostra ANSA \"Le donne della Repubblica\"
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Dalla musica ai videogiochi, in Iraq è un trionfo d'arte al festival di Babilonia

10 ottobre 2026
Dalla musica ai videogiochi, in Iraq è un trionfo d'arte al festival di Babilonia
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Raid russo distrugge un edificio a Zaporizhzhia: almeno 17 vittime

10 ottobre 2026
Raid russo distrugge un edificio a Zaporizhzhia: almeno 17 vittime
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Sfida tra coniglietti nel campionato europeo di salto a ostacoli

10 ottobre 2026
Sfida tra coniglietti nel campionato europeo di salto a ostacoli
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Milano, botta e risposta tra Lega e Lambretta. Gli attivisti: "Siete 4 gatti"

10 ottobre 2026
Milano, botta e risposta tra Lega e Lambretta. Gli attivisti: \"Siete 4 gatti\"
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Gabrielli: "Servono più Cpr, ma oggi i trattamenti sono aberranti"

10 ottobre 2026
Gabrielli: \"Servono più Cpr, ma oggi i trattamenti sono aberranti\"
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Ruffini lancia Più Uno: "Il campo largo cerchi un terzo nome"

10 ottobre 2026
Ruffini lancia Più Uno: \"Il campo largo cerchi un terzo nome\"
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