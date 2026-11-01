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Herzog: "Mercoledì i dati ufficiali del voto, poi al via le consultazioni"
"Le porte della Residenza del Presidente spalancate a tutte le liste e a tutti i partiti"
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Bologna, in Piazza Maggiore "La Cantata" per Guccini

Bologna, in Piazza Maggiore \"La Cantata\" per Guccini
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Temperature in calo di 5-7 gradi, torna la neve sull'Appennino

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Giorno dei Morti, in Messico le famiglie rendono omaggio ai propri cari defunti

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"London to Brighton Veteran Car Run", pezzi di storia per le strade di Londra

1 novembre 2026
\"London to Brighton Veteran Car Run\", pezzi di storia per le strade di Londra
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La parata di Halloween, New York 'inavasa' da maschere e musica

1 novembre 2026
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Dia de los muertos, migliaia alla sfilata a Città del Messico

1 novembre 2026
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In Bulgaria aperti i seggi per il ballottaggio delle presidenziali

1 novembre 2026
In Bulgaria aperti i seggi per il ballottaggio delle presidenziali
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Mattarella: “In tempi non facili il futuro va disegnato dai giovani”

31 ottobre 2026
Mattarella: “In tempi non facili il futuro va disegnato dai giovani”
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Londra, decine di manifestanti arrestati nella protesta per Palestine Action

31 ottobre 2026
Londra, decine di manifestanti arrestati nella protesta per Palestine Action
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Marsiglia, scontri e tensioni tra polizia e manifestanti

31 ottobre 2026
Marsiglia, scontri e tensioni tra polizia e manifestanti
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Parigi, scontri tra manifestanti e polizia all’arrivo del corteo a Porte de Charenton

31 ottobre 2026
Parigi, scontri tra manifestanti e polizia all’arrivo del corteo a Porte de Charenton
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Partorisce in bus a Bologna con l'aiuto della conducente: “Grande emozione”

31 ottobre 2026
Partorisce in bus a Bologna con l'aiuto della conducente: “Grande emozione”
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