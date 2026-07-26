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I teatri condominiali riconosciuti patrimonio dell'umanità Unesco
Il ministro della Cultura, Giuli: "Orgoglio e soddisfazione"
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Potenza, abbattuta la campata centrale del viadotto Tiera

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Maltempo a Perugia, disagi per gli automobilisti nelle vie allagate

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Raid notturno su Kiev, incendi in tre quartieri

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La sorella di Fakir: "Ho urlato vendetta, ma non è una parola che mi appartiene"

26 luglio 2026
La sorella di Fakir: \"Ho urlato vendetta, ma non è una parola che mi appartiene\"
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Il tifone Noul tocca terra, colpita anche Hong Kong

26 luglio 2026
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Furgone sulla folla al Pride, il sindaco di Berlino: "Un atto terribile"

26 luglio 2026
Furgone sulla folla al Pride, il sindaco di Berlino: \"Un atto terribile\"
Furgone sulla folla al Pride, il sindaco di Berlino: \"Un atto terribile\"
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Auto elettrica in fiamme a Varna: i vigili la immergono in un container pieno d'acqua

26 luglio 2026
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Furgone sulla folla al Pride di Berlino, "identificato un presunto responsabile"

26 luglio 2026
Furgone sulla folla al Pride di Berlino, \"identificato un presunto responsabile\"
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Aereo militare A400M effettua primo lancio antincendio nel sud-ovest della Francia

25 luglio 2026
Aereo militare A400M effettua primo lancio antincendio nel sud-ovest della Francia
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Vitello al pascolo scivola dentro una forra salvato con elicottero dai vigili del fuoco

25 luglio 2026
Vitello al pascolo scivola dentro una forra salvato con elicottero dai vigili del fuoco
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Due Canadair su un incendio nei boschi nel Cagliaritano, evacuazioni

25 luglio 2026
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Incendio nel Cagliaritano, evacuata anche la casa anziani delle suore

25 luglio 2026
Incendio nel Cagliaritano, evacuata anche la casa anziani delle suore
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