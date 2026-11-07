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Il Papa parla della malattia, tutti abbiano possibilità di diagnosi tempestive
"Garantire l'assistenza sanitaria, è una responsabilità che interpella la società"
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In Nuova Zelanda chiusi i seggi per il rinnovo del parlamento

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Trump a Cape Canaveral per un discorso allo Space Kennedy Center

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Il Papa in Uruguay, l'arrivo in centro a Montevideo e i vespri nella cattedrale

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A Montevideo Papa Leone accolto da 30mila persone

7 novembre 2026
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Trump nomina Stephen Miller capo di gabinetto al posto di Wiles

7 novembre 2026
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Falsi allarme bomba, passeggeri a Fiumicino: "Non siamo preoccupati"

7 novembre 2026
Falsi allarme bomba, passeggeri a Fiumicino: \"Non siamo preoccupati\"
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Zelensky avverte, 'Mosca pronta a sferrare un nuovo attacco al settore energetico'

7 novembre 2026
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Il Papa sulle midterm, 'fiero di avere esercitato il mio diritto'

7 novembre 2026
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Incendio nel parcheggio di piazza Matteotti a Bolzano. Sul posto i Vigili del fuoco

6 novembre 2026
Incendio nel parcheggio di piazza Matteotti a Bolzano. Sul posto i Vigili del fuoco
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Il Papa in Sudamerica, 'sto bene, mai avuto dubbi di fare questo viaggio'

6 novembre 2026
Il Papa in Sudamerica, 'sto bene, mai avuto dubbi di fare questo viaggio'
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Intervista a Christian Battisti, il nuovo presidente dell'Ipes di Bolzano

6 novembre 2026
Intervista a Christian Battisti, il nuovo presidente dell'Ipes di Bolzano
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Svizzera, lo striscione di Greenpeace contro Musk e Bezos

6 novembre 2026
Svizzera, lo striscione di Greenpeace contro Musk e Bezos
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