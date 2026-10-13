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Il Santo Padre Papa Leone XIV in arrivo al Gemelli: sarà operato nel pomeriggio
Il pontefice entra dall'atrio centrale del Policlinico: in centinaia ad accoglierlo. Alle 18 il rosario
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Inchiesta curve, in appello otto anni a Lucci. L'avvocato: "Siamo soddisfatti"

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La Regione del Veneto promuove la salute nei luoghi di lavoro

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Sarandon, la pena di morte in tv? "Fatto estremamente pericoloso"

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Due navi colpite nel Mar Nero, la polizia bulgara a bordo della "Chelsea 3"

13 ottobre 2026
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I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia

13 ottobre 2026
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Virus respiratorio sinciziale, un nuovo anticorpo protegge i bambini

13 ottobre 2026
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Il Papa arrivato al Gemelli in auto con il suo medico Carbone

13 ottobre 2026
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Zingaretti (Pd), 'bilancio proposto da presidenza Ue è un errore drammatico'

13 ottobre 2026
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Papa Leone arriva al Gemelli: l'operazione sarà nel pomeriggio

13 ottobre 2026
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Giorgetti: “Scostamento un passo consapevole dalla linea di prudenza”

13 ottobre 2026
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"Se una donna dice no, è no": il video del Showchoir Vocalist Le Pleiadi

13 ottobre 2026
\"Se una donna dice no, è no\": il video del Showchoir Vocalist Le Pleiadi
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Ungheria adotta prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+ di Orbán

13 ottobre 2026
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