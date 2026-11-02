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In Belgio il nuovo attacco informatico ai supermercati europei
Frigoriferi vuoti in un centro a nord-est di Bruxelles dopo la manomissione della temperatura
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Gaza, dipendenti dell'Unrwa protestano contro i tagli al personale

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Milano, Franco Baresi e Bruno Pizzul fra i 14 nuovi iscritti al Famedio

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Le anticipazioni dell'Alto Adige in edicola martedì 3 novembre

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Il Papa: "Le lacrime di chi ha perso dei cari in guerra fermino le armi"

2 novembre 2026
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Vannacci: "Cene per la Marcia su Roma? E' una ricorrenza storica"

2 novembre 2026
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Abodi: "Antonelli ragazzo straordinario, lo si vede dal sorriso"

2 novembre 2026
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Elicottero precipitato in Bosnia, parenti e colleghi alla camera ardente

2 novembre 2026
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Napoli, anche Kimi Antonelli nel presepe con Maradona e Sinner

2 novembre 2026
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Rientrate in Italia le salme dei militari morti in Bosnia

2 novembre 2026
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A Trieste raffiche di bora oltre i 100 km orari, vigili del fuoco al lavoro

2 novembre 2026
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Festa a Casalecchio per Kimi Antonelli, il sindaco: “è uno di noi”

2 novembre 2026
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Crans-Montana, la rabbia di una madre 'è stato un omicidio'

2 novembre 2026
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