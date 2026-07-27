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Lepore: "Bologna ferita al Pilastro, la città chiede verità e giustizia per la famiglia"
Il sindaco di Bologna: “Importante mantenere rapporto con la comunità”
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Terremoto Centro Italia, "attraversiamo i territori e riempiamo il vuoto dieci anni dopo"

Terremoto Centro Italia, \"attraversiamo i territori e riempiamo il vuoto dieci anni dopo\"
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Terremoto Centro Italia: "In cammino per non perdere l'unicità di queste terre"

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Due uomini gambizzati ad aprile, arrestate due persone a Bari

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L'accoltellatore di Parigi, 'Allah mi ha mandato per uccidere delle donne'

27 luglio 2026
L'accoltellatore di Parigi, 'Allah mi ha mandato per uccidere delle donne'
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Milano, sindacalista licenziata si incatena al San Raffaele: "Sciopero della fame"

27 luglio 2026
Milano, sindacalista licenziata si incatena al San Raffaele: \"Sciopero della fame\"
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Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo

27 luglio 2026
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Meloni: "Dai No Tav violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo"

27 luglio 2026
Meloni: \"Dai No Tav violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo\"
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La creatività dei bambini sulle Alpi svizzere, il progetto dell'artista Saype

27 luglio 2026
La creatività dei bambini sulle Alpi svizzere, il progetto dell'artista Saype
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Le spiagge dello sbarco in Normandia diventano patrimonio dell'Unesco

27 luglio 2026
Le spiagge dello sbarco in Normandia diventano patrimonio dell'Unesco
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Tre morti in una sparatoria a Seattle

27 luglio 2026
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La cittadina francese di Le Porge devastata dagli incendi

27 luglio 2026
La cittadina francese di Le Porge devastata dagli incendi
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Attentato a Berlino, la città ricorda le vittime

27 luglio 2026
Attentato a Berlino, la città ricorda le vittime
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