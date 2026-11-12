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L'impegno di Anfia per tutelare e far crescere l'automotive in Italia
Il presidente Vavassori: "Importanti iniziative verso l'Ue assieme al governo"
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Washington, foto di gruppo per i nuovi parlamentari

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Ortofrutta eccellenza strategica dell'economia siciliana e del Paese

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Bolzano, al Safety Park corsi di guida sicura sugli autobus

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Gospa Consulting a Eima, "la nostra analisi per capire la meccanica agricola"

12 novembre 2026
Gospa Consulting a Eima, \"la nostra analisi per capire la meccanica agricola\"
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Fiumicino, sgomberati sette storici "bilancioni" occupati

12 novembre 2026
Fiumicino, sgomberati sette storici \"bilancioni\" occupati
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A Eima i sollevatori di Merlo Group, "miglioriamo il lavoro nell'agricoltura"

12 novembre 2026
A Eima i sollevatori di Merlo Group, \"miglioriamo il lavoro nell'agricoltura\"
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Eima, robot umanoidi nei campi: a Bari si studiano per lavorare nei vigneti

12 novembre 2026
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L'agricoltura di precisione a Eima, la tecnologia al servizio delle imprese

12 novembre 2026
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Cyberattacchi, i piani di emergenza nel mondo

12 novembre 2026
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La Luiss premia l'Ad di Snam Agostino Scornajenchi come Alumnus 2026

12 novembre 2026
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Meloni: "Con le opposizioni colloquio franco e produttivo su allarmi scuole"

12 novembre 2026
Meloni: \"Con le opposizioni colloquio franco e produttivo su allarmi scuole\"
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Il Papa: "Agli abusi la Chiesa deve rispondere con più impegno"

12 novembre 2026
Il Papa: \"Agli abusi la Chiesa deve rispondere con più impegno\"
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