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Melenchon: "È necessario il diritto di voto a 16 anni"
Il leader: “Cambierà tutto, a cominciare dal dovere di rispetto nei confronti dei giovani"
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Zelensky: "Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su tregua"

Zelensky: \"Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su tregua\"
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Houthi rivendicano ondata di raid su aeroporto di Riad e impianti energetici sauditi

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Francia, Glucksmann conquista le primarie socialdemocratiche già dal primo turno

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Barcolana, il vincitore: "È la mia 50/a partecipazione ma è sempre una grande emozione"

11 ottobre 2026
Barcolana, il vincitore: \"È la mia 50/a partecipazione ma è sempre una grande emozione\"
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Gialuz: "È stata una delle Barcolane più belle"

11 ottobre 2026
Gialuz: \"È stata una delle Barcolane più belle\"
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Ammiraglio Liardo: "Dodici mezzi in mare per la buona riuscita della Barcolana"

11 ottobre 2026
Ammiraglio Liardo: \"Dodici mezzi in mare per la buona riuscita della Barcolana\"
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Tajani: "Io do la linea, per chi non si riconosce ci sono congressi"

11 ottobre 2026
Tajani: \"Io do la linea, per chi non si riconosce ci sono congressi\"
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Tajani: "Vogliamo governare Milano, Perego incarna lo spirito della città"

11 ottobre 2026
Tajani: \"Vogliamo governare Milano, Perego incarna lo spirito della città\"
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Locatelli: "A breve approveremo la legge sui caregiver"

11 ottobre 2026
Locatelli: \"A breve approveremo la legge sui caregiver\"
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Ceuta, smantellato l'ultimo accampamento di migranti in vista della visita reale

11 ottobre 2026
Ceuta, smantellato l'ultimo accampamento di migranti in vista della visita reale
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Rilasciati in India i leader del "partito delle blatte"

11 ottobre 2026
Rilasciati in India i leader del \"partito delle blatte\"
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Ecco "Nord Sud Ovest Est", la serie che celebra gli 883

11 ottobre 2026
Ecco \"Nord Sud Ovest Est\", la serie che celebra gli 883
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